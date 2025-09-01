Teşkilat’ın Yeni Sezonunda Korkut Karakterine Yalı Çapkını’nın Ünlü İsmi Partner Oluyor!
TRT 1 ekranlarında uzun süredir seyirciyle buluşan Teşkilat dizisi yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Aybüke Pusat’ın kadrodan çıkmasıyla birlikte bir dönem Teşkilat dizisi epey gündem olmuştu. Şimdiyse 6. sezon için çekimler başladı. Dizinin sevilen karakterlerinden Korkut içinse yeni bir partner geleceğini Birsen Altuntaş duyurdu. Gelin habere geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yunus Emre Yıldırımer’in hayat verdiği Korkut karakterine geçtiğimiz sezon Tuvana Türkay “Kate” karakteri ile eşlik etmişti.
İzleyiciler TikTok’ta Korkut ve Kraliçe’ye dair paylaşımlar yapmaya devam ederken, Buçe Buse Kahraman kadroya katıldı.
