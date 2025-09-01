onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Teşkilat’ın Yeni Sezonunda Korkut Karakterine Yalı Çapkını’nın Ünlü İsmi Partner Oluyor!

Teşkilat’ın Yeni Sezonunda Korkut Karakterine Yalı Çapkını’nın Ünlü İsmi Partner Oluyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.09.2025 - 10:08

TRT 1 ekranlarında uzun süredir seyirciyle buluşan Teşkilat dizisi yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Aybüke Pusat’ın kadrodan çıkmasıyla birlikte bir dönem Teşkilat dizisi epey gündem olmuştu. Şimdiyse 6. sezon için çekimler başladı. Dizinin sevilen karakterlerinden Korkut içinse yeni bir partner geleceğini Birsen Altuntaş duyurdu. Gelin habere geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yunus Emre Yıldırımer’in hayat verdiği Korkut karakterine geçtiğimiz sezon Tuvana Türkay “Kate” karakteri ile eşlik etmişti.

Yunus Emre Yıldırımer’in hayat verdiği Korkut karakterine geçtiğimiz sezon Tuvana Türkay “Kate” karakteri ile eşlik etmişti.

İkilinin hikayesi yasak aşk olsa da izleyiciler epey sevmişti. “Kraliçe” lakabıyla ekranlarda boy gösteren Tuvana Türkay’ın diziden ayrılmaması için Korkut’la güzel bir hikayesi olması da istenmişti. Ancak son kaçınılmaz oldu ve Kraliçe ölümüyle diziye veda etti.

İzleyiciler TikTok’ta Korkut ve Kraliçe’ye dair paylaşımlar yapmaya devam ederken, Buçe Buse Kahraman kadroya katıldı.

İzleyiciler TikTok’ta Korkut ve Kraliçe’ye dair paylaşımlar yapmaya devam ederken, Buçe Buse Kahraman kadroya katıldı.

Yalı Çapkını’nın Pelin’i olarak adını hafızalarımıza kazıyan Buçe Buse Kahraman dizide Bahar rolüne hayat verecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre kaybettiği annesiyle ilgili travmalar yaşayan Bahar karakteri klinikte Korkut ile tanışacak. Bakalım Korkut’la nasıl bir hikayeleri olacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın