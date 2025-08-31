onedio
Elenen İsim Belli Oldu: 31 Ağustos Pazar MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
01.09.2025 - 00:16

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kendilerini iyiden iyiye göstermeye devam ediyor. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef'te dördüncü hafta da geride kaldı. Birbirinden iddialı isimlerin ter döktüğü 31 Ağustos Pazar gecesi yapılan elemede, yarışmaya veda eden isim belli oldu. 

MasterChef'te kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta geride kaldı.

Gizem, Cansu, İrem, Mert, Çağlar, Sümeyye ve Hilal'in eleme adayı olduğu haftada İrem, Gizem ve Sümeyye ilk turda elenmekten kurtuldu. Gizem, Cansu, Mert ve Çağlar ise elenmemek üzere ter dökmeye devam ettiler.

MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.

İkinci turda yarışmacılar, MasterChef'e devam edebilmek için büyük bir mücadele verdiler. Çağlar ve Hilal'in son ikiye kaldığı MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.

