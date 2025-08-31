Elenen İsim Belli Oldu: 31 Ağustos Pazar MasterChef'te Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kendilerini iyiden iyiye göstermeye devam ediyor. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef'te dördüncü hafta da geride kaldı. Birbirinden iddialı isimlerin ter döktüğü 31 Ağustos Pazar gecesi yapılan elemede, yarışmaya veda eden isim belli oldu.
MasterChef'te kim elendi? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye'de dördüncü hafta geride kaldı.
MasterChef'te elenen isim Hilal oldu.
