Arka Sokaklar'ın Efsanevi İsmi Yeni Sezonun İddialı Dizisi Sahtekarlar'a Dahil Oldu!
Yeni sezon başlamak üzereyken dizilere son son isimler dahil oluyor. Kadroların netleşmek üzere olduğu sezon öncesi Arka Sokaklar'la hayatımıza giren ve şöhret basamaklarını hızla çıkan bir isim Sahtekarlar dizisine katıldı. Birsen Altuntaş konuyla ilgili detayları yazdı.
Yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri Sahtekarlar dizisi oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye dahil olan isimlerden biri Yüsra Geyik oldu.
