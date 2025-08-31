onedio
Arka Sokaklar'ın Efsanevi İsmi Yeni Sezonun İddialı Dizisi Sahtekarlar'a Dahil Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2025 - 22:25

Yeni sezon başlamak üzereyken dizilere son son isimler dahil oluyor. Kadroların netleşmek üzere olduğu sezon öncesi Arka Sokaklar'la hayatımıza giren ve şöhret basamaklarını hızla çıkan bir isim Sahtekarlar dizisine katıldı. Birsen Altuntaş konuyla ilgili detayları yazdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri Sahtekarlar dizisi oldu.

NOW'da pazar günleri yayınlanması beklenen Sahtekarlar dizisinde başrolleri Hilal Altınbilek ve Burak Deniz paylaşacak. Dizinin senaryosunu iste usta kalem Sema Ergenekon yazacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye dahil olan isimlerden biri Yüsra Geyik oldu.

Arka Sokaklar ile tanıdığımız ve son olarak “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinde “Hare” rolüne hayat veren Yüsra Geyik diziye katıldı. Yüsra Geyik dizide “Kıvılcım” rolüne hayat verecek ve Hidayet Kutman’ın (Tamer Levent) oğlu Koral’ın sevgilisi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
