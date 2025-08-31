Miray Daner'in Ayrılığından Sonra Kadrosu Tamamen Değişen Hudutsuz Sevda Yayından Kaldırıldı!
NOW TV ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde hiç beklenmedik bir olay yaşanmış ve Zeynep karakteri dizide ölmüş, Miray Daner de diziden ayrılmıştı. Yeni sezonda Halo adıyla devam etmesi ve eski sezondan yalnızca 5 oyuncunun devam etmesi beklenen diziyle ilgili karar netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda yayından kaldırıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İki sezondur ekranlarda devam eden Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde Zeynep karakteri hayatını kaybetmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda (Halo) yayından kaldırıldı!
