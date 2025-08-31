onedio
Miray Daner'in Ayrılığından Sonra Kadrosu Tamamen Değişen Hudutsuz Sevda Yayından Kaldırıldı!

Hudutsuz Sevda
31.08.2025 - 22:56

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde hiç beklenmedik bir olay yaşanmış ve Zeynep karakteri dizide ölmüş, Miray Daner de diziden ayrılmıştı. Yeni sezonda Halo adıyla devam etmesi ve eski sezondan yalnızca 5 oyuncunun devam etmesi beklenen diziyle ilgili karar netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda yayından kaldırıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
İki sezondur ekranlarda devam eden Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde Zeynep karakteri hayatını kaybetmişti.

Miray Daner'in senaryo gereği diziden ayrılmasıyla birlikte dizi büyük bir dönüşüm yaşamıştı. Yeni sezonda geçmiş sezonlardan yalnızca 5 oyuncunun devam edeceği söylenen dizinin yeni adının da Halo olması bekleniyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda (Halo) yayından kaldırıldı!

Verilen karara göre, ilk bölümü yazılan diziyle ilgili oyuncu görüşmeleri başlamak üzereyken Hudutsuz Sevda yayından kaldırıldı. Onun yerine Medyapım’ın rafında bulunan “Yeraltı”nın çekilmesine karar verildi. Dizinin başrolünde oynaması planlanan oyuncunun ise Deniz Can Aktaş olduğu öğrenildi.

Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
