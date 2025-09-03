onedio
Eşref Rüya'daki Ayrılıktan Kıvanç Tatlıtuğ'un Dublörüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
03.09.2025 - 18:14

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

3 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Kanal D’nin ilk sezonuyla çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya, ikinci sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın 2. sezon çekimleri başladı. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Eşref Rüya'nın kadrosuna yeni karakterler dahil olurken bu defa bir ayrılık gündeme geldi. Birsen Altuntaş, kadrodaki önemli bir ismin Eşref Rüya'dan ayrıldığını açıkladı.

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz "Cennetin Çocukları" dizisi.

TRT 1'in yeni sezon için iddialı işleri arasında yer alan 'Cennetin Çocukları' dizisinin afişi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde yer alacağı dizinin afişi henüz yayınlanmışken Birsen Altuntaş, afişte yer almayan bazı oyuncuların tepki göstermesi üzerine afiş krizi çıktığını ve ilk afişin çöpe gittiğini açıkladı.

Ufak Tefek Cinayetler, 2018 yılında final yapsa da etkisi hala sürüyor.

2017 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2018 yılında final yapan Ufak Tefek Cinayetler, yayınlandığı dönem büyük yankı uyandırmıştı. Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Ufak Tefek Cinayetler'den 7 yıl sonra Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu ve Selin Şekerci'nin başrollerini paylaştığı Ben Leman dizisi duyuruldu. Diziyi Ufak Tefek Cinayetlere benzeten izleyiciler büyük heyecana kapıldı.

TikTok'ta Finalinde Ne Oldu? adlı hesap, Şirinler'in son bölümünde ne olduğunu paylaştı.

'Eğer siz de iyi birer çocuk olursanız belki bir gün Şirinler'i görebilirsiniz' sözünü hatırlayan, hatta o umutla kendince iyi bir çocuk olmaya çalışan nesil buradaysa birazdan duygulanabilir? Bir dönem sabahları erkenden kalkıp izlediğimiz Şirinler'in nasıl bittiği merak konusu. TikTok'ta @finalindeneoldu adlı hesap, Şirinler'in yayınlanan son bölümünde neler yaşandığını özetlemiş.

İstanbul'da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.

İstanbul’da bazı kişileri, 'sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacaklarını vaat ederek' dolandırıp 28 milyon 500 bin lira değerinde vurgun yapan karı koca gözaltına alındı. Şüphelilerden Reyhan Ş.'nin bir televizyon kanalının yemek yarışmasında birinci olduğu ve sosyal medya hesabında binlerce takipçisi bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden koca M.S.S. (41) tutuklanırken eşi Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde yemek masasını ve daha sonra evi yaktığı sahnede dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, sahneyi Instagram hesabında paylaşmış ve video viral olmuştu. Videonun ardından Kıvanç Tatlıtuğ'a eleştiriler yükselmiş, Mehmet Tan kimseyi hedef göstermek istemediğini dile getirse de yapım şirketinin kendisiyle artık çalışmak istemediğini açıklamıştı.

Survivor'da iki şampiyonluğu bulunan Ogeday Girişken, sportif kişiliği ve oyunculuğuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Adını her ne kadar Survivor'la daha sık duysak da milli kürekçi ve oyuncu Ogeday Girişken, bu kez özel bir anla gündem oldu. Sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a Norveç'te oldukça sade bir evlilik teklifinde bulunan Ogeday'ın mekan seçimi ve teklifin zarifliği görenleri hayran bıraktı. Çiftin mutluluğu bu doğal ve zarif anlara gelen güzel yorumlarla daha da taçlandı.

Adı neredeyse Survivor'la bütünleşen milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz sezon bir talihsizlik yaşamıştı.

Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsizlik sonucu sevenlerini korkutmuştu. Dizinden sakatlanan Nagihan, yarışmada istediği performansa ulaşamamış ve gelecek sezon için sinyalleri daha o anda yakmıştı. Dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Nagihan'ın ameliyat olduğu görüldü. Nagihan, 'Bu kadarını beklemiyordum' dedi.

