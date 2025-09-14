Bülent Ersoy Döner Aşkını Bir Üst Seviyeye Taşıdı: Bu Kez Dönercisine Misafir Oldu

Kendine has sesi, dillere pelesenk olmuş şarkıları ve sahne kostümleriyle her zaman şaşırtmayı başaran Diva, 74 yaşına rağmen hala gündemden düşmüyor. “Geceler”, “Maazallah”, “Sefam Olsun” gibi unutulmaz şarkılarıyla severek dinlediğimiz Ersoy, aynı zamanda sivri diliyle de biliniyor. Her hareketi olay olan sanatçı geçtiğimiz haftalarda sahnede kendisini dinlemeye gelen seyircisini şoke etmiş kız or**” ifadesini kullandığı anları sosyal medyada viral olmuştu.

Seyircisine küfür ettiği iddialarına, “Seyircisine hakaret etti şeklindeki haberler, tamamen manipülasyon ürünü ve gerçeğin çarpıtılmış halidir.” şeklinde yanıt vermişti.