Bülent Ersoy Döner Aşkını Bir Üst Seviyeye Taşıdı: Bu Kez Dönercisine Misafir Oldu

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.09.2025 - 14:26

Bülent Ersoy bu kez Ankara konseri öncesinde sürpriz ziyaretiyle gündem oldu. Daha önce canı döner çekince Ankara’dan ustasını evine getirtmesiyle konuşulan Diva, şimdi de dönercisinin evine misafir oldu. Et severliğiyle bilinen ve sofralarıyla da dillere destan olan Bülent Ersoy’un bu ziyareti sosyal medyada hızla viral oldu. Sadece bu da değil; misafirliği sonrası sahneye çıkan Ersoy'un konserde söyledikleri de ayrıca olay oldu.

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Bülent Ersoy’u tanımayanınız yoktur.

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Bülent Ersoy’u tanımayanınız yoktur.

Kendine has sesi, dillere pelesenk olmuş şarkıları ve sahne kostümleriyle her zaman şaşırtmayı başaran Diva, 74 yaşına rağmen hala gündemden düşmüyor. “Geceler”, “Maazallah”, “Sefam Olsun” gibi unutulmaz şarkılarıyla severek dinlediğimiz Ersoy, aynı zamanda sivri diliyle de biliniyor. Her hareketi olay olan sanatçı geçtiğimiz haftalarda sahnede kendisini dinlemeye gelen seyircisini şoke etmiş kız or**” ifadesini kullandığı anları sosyal medyada viral olmuştu.

Seyircisine küfür ettiği iddialarına, “Seyircisine hakaret etti şeklindeki haberler, tamamen manipülasyon ürünü ve gerçeğin çarpıtılmış halidir.” şeklinde yanıt vermişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hatırlarsanız; Diva daha önce de Antalya’daki villasında canı döner çekince Ankara’dan ustasını getirtmesiyle gündeme gelmişti.

Daha sonra konser akşamı sahneye çıkan Diva, yine esprileriyle olay oldu.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
