Mahmut Tanal, CHP'nin Ankara Mitinginde Acil Yardım Ekibini Sırtına Aldı

Mahmut Tanal, CHP'nin Ankara Mitinginde Acil Yardım Ekibini Sırtına Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
14.09.2025 - 20:20

CHP milletvekili Mahmut Tanal, yıllardır sadece siyasette değil, sokakta da adını duyuran bir isim. Aktivist kimliğiyle öne çıkan Tanal, zaman zaman protestolarda, zaman zaman da gündelik hayatın içinden çekilmiş ilginç videolarda karşımıza çıkıyor. Kimi zaman sert çıkışlarıyla tartışma yaratıyor, kimi zaman da tebessüm ettiren görüntülerle sosyal medyada dolaşıyor. Kısacası onun ismi sadece meclis kürsüsünde değil, hayatın her alanında gündeme geliyor.

Mahmut Tanal ilginç ve epik anlar serisine bugün bir yenisini daha ekledi.

Mahmut Tanal ilginç ve epik anlar serisine bugün bir yenisini daha ekledi.

Mahmut Tanal’ı öyle anlarda gördük ki unutmak zor. Bazen oy torbalarının üstüne çıkarken, bazen tomaya tırmanırken, bazen de jandarmanın peşinden koşarken kameralara yansıdı. Her seferinde farklı bir görüntü, farklı bir tartışma konusu oldu. Onun bu halleri de siyasetteki alışılmış kalıpların epey dışında duruyor.

Bugün de CHP Ankara mitinginde barikatı aşmaya çalışan sağlık ekibine ettiği yardımla dikkat çekti.

O anlar kameraya böyle yansıdı:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
ayzin..

Bu adam çok babacan 🙏

Roomeo

Çok şükür aklınıza miting geldi dua edin Fener Trabzon maçıyla Milli final var yoksa millet çoktan tepenize çökmüştü 😠

nazifegurergil1957

eskiyalik bizden sorulur diyorsun. saygı mecburi sevgi serbest.

nazifegurergil1957

insanlık ölmedi tebrikler vekilim 🙏🙏🙏🙏🙏❤❤❤❤