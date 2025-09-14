Mahmut Tanal, CHP'nin Ankara Mitinginde Acil Yardım Ekibini Sırtına Aldı

CHP milletvekili Mahmut Tanal, yıllardır sadece siyasette değil, sokakta da adını duyuran bir isim. Aktivist kimliğiyle öne çıkan Tanal, zaman zaman protestolarda, zaman zaman da gündelik hayatın içinden çekilmiş ilginç videolarda karşımıza çıkıyor. Kimi zaman sert çıkışlarıyla tartışma yaratıyor, kimi zaman da tebessüm ettiren görüntülerle sosyal medyada dolaşıyor. Kısacası onun ismi sadece meclis kürsüsünde değil, hayatın her alanında gündeme geliyor.

Kaynak