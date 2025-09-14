onedio
2003'te Eurovision Zaferi Yaşadığımız Riga'da Bu kez EuroBasket Finali'ndeyiz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
14.09.2025 - 18:29

2003’te Letonya’nın başkenti Riga bize Eurovision zaferini getirmişti, Sertab Erener’in şarkısıyla hepimiz gurur duymuştuk. Aradan yıllar geçti, aynı şehir bu kez bambaşka bir heyecana ev sahipliği yapıyor. A Milli Basketbol Takımı final için sahaya çıkıyor ve bu sefer sahne müzik değil, basketbol. Yani kısacası, o zaman mikrofon elimizdeydi, şimdi top. Türkiye bir kez daha Riga’da tarih yazmaya hazırlanıyor, gözler 12 Dev Adam’da.

Sosyal medyanın gündeminde de bu konu var!

Takvimler 24 Mayıs 2003'ü gösterdiğinde nefesleri tutmuş Riga'daki puanlamanın sonucunu bekliyorduk...

2003’te Riga’da yapılan Eurovision’da Sertab Erener sahneye çıkmış ve “Everyway That I Can” ile Türkiye’ye ilk birinciliği kazandırmıştı. O geceki performansı, enerjisi, dansları derken Avrupa’yı resmen büyülemişti. 167 puanla zirveye oturdu ve Türkiye yıllardır beklediği o başarıya kavuştu. Hâlâ hatırlandığında gururla anlatılan, müzik tarihimizin en özel anlarından biri oldu.

22 yıl sonra tekrar Riga'dayız...

12 Dev Adam, 22 yıl sonra Riga'da düzenlenen EuroBasket'te final heyecanı yaşıyor. Bu kez de sahadan galip ayrılan tarak olup Riga'yı uğurlu şehrimiz ilan etmek istiyoruz. Sosyal medyada kardeş ülke talepleri de var Letonya için... 

Bazı kullanıcılar 22 yıl sonra Riga'daki bu heyecanı paylaşımlarıyla gösterdi.

BuzzSpor da Ataman'ın Eurovision sözlerini takipçileriyle paylaştı:

