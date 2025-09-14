2003'te Eurovision Zaferi Yaşadığımız Riga'da Bu kez EuroBasket Finali'ndeyiz
2003’te Letonya’nın başkenti Riga bize Eurovision zaferini getirmişti, Sertab Erener’in şarkısıyla hepimiz gurur duymuştuk. Aradan yıllar geçti, aynı şehir bu kez bambaşka bir heyecana ev sahipliği yapıyor. A Milli Basketbol Takımı final için sahaya çıkıyor ve bu sefer sahne müzik değil, basketbol. Yani kısacası, o zaman mikrofon elimizdeydi, şimdi top. Türkiye bir kez daha Riga’da tarih yazmaya hazırlanıyor, gözler 12 Dev Adam’da.
Sosyal medyanın gündeminde de bu konu var!
Takvimler 24 Mayıs 2003'ü gösterdiğinde nefesleri tutmuş Riga'daki puanlamanın sonucunu bekliyorduk...
22 yıl sonra tekrar Riga'dayız...
BuzzSpor da Ataman'ın Eurovision sözlerini takipçileriyle paylaştı:
