Alperen Şengün'ün Beşiktaş - Galatasaray Derbisinde Blok Rekoru Kırdığı Maç

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2025 - 23:41

Alperen Şengün, NBA All Star olarak geldiği EuroBasket'te farkını konuşturdu.Birçok maçı MVP tamamlayan Alperen'in kariyer basamaklarını tek tek çıktığı yıllarda Bandırma Banvit'ten Beşiktaş'a gelmişti. Genç bir oyuncu olarak kendisine güvenenleri yanıltmayan Alperen'in bir sonraki durağı Amerika olmuştu. 

Alperen'in Beşiktaş formasıyla oynadığı bir Galatasaray derbisi ise sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Alperen Şengün'ün Banvit ve Beşiktaş kariyerleri bugünlerin habercisiydi.

Alperen Şengün, Bandırma Banvit projesinin sekteye uğramasının ardından Beşiktaş'a gelmişti. Beşiktaş'ın yarım kalan projeyi devam ettirmesiyle birçok isim kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. 

Beşiktaş'la iyi bir performans sergileyen Alperen Şengün, buradan NBA'de All Star olduğu günlere uzanmıştı. 

Alperen'in kariyerinde rekorla taçlanan bir maç daha var ki Beşiktaş taraftarı unutamıyor. 

23 Ocak 2021'de Galatasaray'ı 82-64 mağlup ettikleri karşılaşmada 10 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmanın yanında 8 blok yaparak kariyer rekorunu kırdı ve 2013-14 sezonundan bu yana, ligdeki bir maçta yapılan en yüksek blok sayısına ulaştı.

O anları bir kez daha hatırlıyoruz...

Alperen'in pota altında şov yaptığı anları tekrar hatırlıyoruz:

