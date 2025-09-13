Alperen Şengün'ün Beşiktaş - Galatasaray Derbisinde Blok Rekoru Kırdığı Maç
Alperen Şengün, NBA All Star olarak geldiği EuroBasket'te farkını konuşturdu.Birçok maçı MVP tamamlayan Alperen'in kariyer basamaklarını tek tek çıktığı yıllarda Bandırma Banvit'ten Beşiktaş'a gelmişti. Genç bir oyuncu olarak kendisine güvenenleri yanıltmayan Alperen'in bir sonraki durağı Amerika olmuştu.
Alperen'in Beşiktaş formasıyla oynadığı bir Galatasaray derbisi ise sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen Şengün'ün Banvit ve Beşiktaş kariyerleri bugünlerin habercisiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alperen'in pota altında şov yaptığı anları tekrar hatırlıyoruz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın