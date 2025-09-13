Cengiz Ünder, Beşiktaş'a Galibiyeti Getirdi, Sergen Yalçın'ın Sözleri Hatırlandı

Beşiktaş'a üç puanı getiren gol yeni transfer Cengiz Ünder'den geldi. Cengiz, ilk maçında kafa golüyle maçı getiren isim oldu. Cengiz maç sonu galibiyet üçlüsünü de çektirirken mutluluğu kameralara da yansıdı.

Golün ardından sosyal medyada Sergen Yalçın'ın Haziran ayındaki sözleri gündem oldu. Sergen Yalçın, 'Cengiz Ünder gibi bir oyuncu yok oldu. Cengiz'i ver bana, bir ayda ligin yıldızı yapayım. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam, onu da öyle yaparım.' demişti.

Bu golle gecenin en çok paylaşılan videolarından biri bu açıklamalar oldu.