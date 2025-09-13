Cengiz Ünder, Beşiktaş'a Galibiyeti Getirdi, Sergen Yalçın'ın Sözleri Hatırlandı
Beşiktaş, Başakşehir karşısında 1-0 geriye düştüğü maçtan üç puan çıkardı. El Bilal Toure'nin golüyle eşitliği yakalayan siyah beyazlılar, galibiyet golünü ilk kez Beşiktaş forması giyen Cengiz Ünder'le buldu.
Cengiz'in attığı golle siyah beyazlılar büyük sevinç yaşarken, Sergen Yalçın'ın aylar önce söylediği sözler tekrar gündem oldu.
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'ta mükemmel başlangıç...
O sözleri buradan izleyebilirsiniz:
