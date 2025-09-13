onedio
Cengiz Ünder, Beşiktaş'a Galibiyeti Getirdi, Sergen Yalçın'ın Sözleri Hatırlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2025 - 22:26

Beşiktaş, Başakşehir karşısında 1-0 geriye düştüğü maçtan üç puan çıkardı. El Bilal Toure'nin golüyle eşitliği yakalayan siyah beyazlılar, galibiyet golünü ilk kez Beşiktaş forması giyen Cengiz Ünder'le buldu. 

Cengiz'in attığı golle siyah beyazlılar büyük sevinç yaşarken, Sergen Yalçın'ın aylar önce söylediği sözler tekrar gündem oldu.

Cengiz Ünder'den Beşiktaş'ta mükemmel başlangıç...

Beşiktaş'a üç puanı getiren gol yeni transfer Cengiz Ünder'den geldi. Cengiz, ilk maçında kafa golüyle maçı getiren isim oldu. Cengiz maç sonu galibiyet üçlüsünü de çektirirken mutluluğu kameralara da yansıdı. 

Golün ardından sosyal medyada Sergen Yalçın'ın Haziran ayındaki sözleri gündem oldu. Sergen Yalçın, 'Cengiz Ünder gibi bir oyuncu yok oldu. Cengiz'i ver bana, bir ayda ligin yıldızı yapayım. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam, onu da öyle yaparım.' demişti. 

Bu golle gecenin en çok paylaşılan videolarından biri bu açıklamalar oldu.

O sözleri buradan izleyebilirsiniz:

