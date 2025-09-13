Almanya'nın Yıldızı Schröder Ten Rengi Yüzünden Nowitzki Kadar Sevilmeyeceğini Düşünüyor

Yarın finalde Almanya ile karşı karşıya geliyoruz. 2001 yılında Nowitzki'nin dahil olduğu Almanya'yı geçerken bu kez karşımızda Dennis Schröder'in liderliğindeki Almanya var.

Dennis Schröder, sayısız başarı ile Almanya milli takımına şimdiden damgasını vurdu ve kolay kolay silinmeyecek bir iz bıraktı. En büyük hayali elbette ülkesine kendi liderliğinde bir EuroBasket kazandırmak.

Yarın finalde millilerimizin en çok zorlanacağı isim olması beklenen Schröder'den ilginç bir tespit geldi.