

Almanya'nın Yıldızı Schröder Ten Rengi Yüzünden Nowitzki Kadar Sevilmeyeceğini Düşünüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2025 - 20:44

Yarın finalde Almanya ile karşı karşıya geliyoruz. 2001 yılında Nowitzki'nin dahil olduğu Almanya'yı geçerken bu kez karşımızda Dennis Schröder'in liderliğindeki Almanya var. 

Dennis Schröder, sayısız başarı ile Almanya milli takımına şimdiden damgasını vurdu ve kolay kolay silinmeyecek bir iz bıraktı. En büyük hayali elbette ülkesine kendi liderliğinde bir EuroBasket kazandırmak.

Yarın finalde millilerimizin en çok zorlanacağı isim olması beklenen Schröder'den ilginç bir tespit geldi.

Milli takım kaptanı Schröder kendini Nowitzki ile kıyaslayarak asla onun gibi sevilmeyeceğini söyledi.

Alman basketbolunun yıldız ismi Dennis Schröder, kariyerindeki büyük başarılara rağmen ülkede hiçbir zaman Dirk Nowitzki kadar sevilmeyeceğini düşünüyor. Ten renginden ötürü aynı sevgiyi görmediğini söyleyen Schröder, buna rağmen milli takım kaptanı olarak sahada tüm gücünü ortaya koyuyor.

14 yaşında televizyonda gördüğü sahneden etkilenen Schröder o anları şöyle anlatıyor:

“14 yaşındayken televizyonun karşısında oturuyordum ve Dirk Nowitzki’nin 2008 Pekin Olimpiyatları’nda bayrağı taşımasını izliyordum. O zaman düşündüm: ne kadar harika, bundan büyük bir onur olamaz. Bu büyük bir onur ama benim için asla Dirk için olduğu gibi olmayacak. Bu ülkede asla Dirk Nowitzki kadar sevilmeyeceğim çünkü ten rengim koyu'

Schröder'den turnuva için de iddialı bir açıklama geldi:

“Biz bu turnuvayı kazanacağız. Eğer buna ikna olmasaydım, turnuvada oynamaz, zamanımı Braunschweig’da geçirirdim.”

