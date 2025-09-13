onedio
Ergin Ataman, Almanya ile Oynanacak Final Öncesi İddialı Konuştu

Ergin Ataman, Almanya ile Oynanacak Final Öncesi İddialı Konuştu

13.09.2025 - 20:10

Ataman karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Şu an biliyorum ki Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca insan bu maçı izledi. Bu tarihi zafer milletimize armağan olsun. Takımımız buraya alın teriyle geldi, inşallah finali kupayla taçlandıracağız. Biz Yunanistan galibiyetiyle ya da finale çıkmakla yetinmiyoruz. Pazar akşamı tüm Türkiye ekran başına, burada şampiyon olacağız inşallah” ifadelerini kulanmıştı.

Bugün de iddialı açıklamalarını final öncesi gerçekleşen basın toplantısında devam ettirdi. 

Kaynak.- Eurohoops

Ergin Ataman'la milli takımımız finalde Almanya'nın rakibi oldu.

Grupta Sırbistan galibiyetiyle beşte beş yaparak son 16'ya kalan milliler sırasıyla İsveç, Polonya ve Yunanistan'ı geçerek gövde gösterisi yaptı. 

Finaldeki rakip ise bizim gibi namağlup Almanya oldu. 

Ergin Ataman final öncesi 2001 ve 2010 finallerini hatırlattı ve bu kez kazananın biz olacağını söyledi. 

Ergin Ataman iddialı bir şekilde 'Finalde ben varsam kazanacağım' dedi.

Ergin Ataman'ın iddialı açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

