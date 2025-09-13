Ergin Ataman, Almanya ile Oynanacak Final Öncesi İddialı Konuştu
Ataman karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Şu an biliyorum ki Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca insan bu maçı izledi. Bu tarihi zafer milletimize armağan olsun. Takımımız buraya alın teriyle geldi, inşallah finali kupayla taçlandıracağız. Biz Yunanistan galibiyetiyle ya da finale çıkmakla yetinmiyoruz. Pazar akşamı tüm Türkiye ekran başına, burada şampiyon olacağız inşallah” ifadelerini kulanmıştı.
Bugün de iddialı açıklamalarını final öncesi gerçekleşen basın toplantısında devam ettirdi.
Ergin Ataman'la milli takımımız finalde Almanya'nın rakibi oldu.
Ergin Ataman'ın iddialı açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
