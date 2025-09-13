onedio
Ali Koç, MHP'den Gelen Destek Açıklamasına "Gönül Bağım Var" Dedi

Ali Koç, MHP'den Gelen Destek Açıklamasına "Gönül Bağım Var" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
13.09.2025 - 18:33

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde konuştu. Törende gündeme gelen konulardan biri de MHP’nin Ali Koç’a kongrede destek vereceğine dair açıklamaydı. Ali Koç, bu konuda 'keşke olmasaydı' derken, 'Gönül bağım var' açıklaması yaptı.

Fenerbahçe'deki seçim sürecinde Ali Koç en güçlü aday olarak ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'deki seçim sürecinde Ali Koç en güçlü aday olarak ön plana çıkıyor.

Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp'e karşı seçim yarışı verecek olan Ali Koç için sürpriz bir destek açıklaması gelmişti. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Koç’a “koşulsuz destek” açıklaması yaptı. Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı da yaptığı paylaşımda, milli değerlere ve vefaya vurgu yaparak tüm camiayı Ali Koç’un etrafında birleşmeye çağırdı.

Ali Koç, MHP'den gelen bu destek sonrası açıklama yaptı.

Ali Koç, MHP'den gelen bu destek sonrası açıklama yaptı.

Ali Koç, MHP'den gelen destek için “Benim MHP ile gönül bağım, yakınlığım biliniyor. Destekleri için teşekkür ederim ancak o açıklamadan sonra ‘Keşke böyle bir açıklama olmasaydı’ diyen çok mesaj aldım. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz, çok geri dönüş aldım ama artık oldu, yapacak bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
