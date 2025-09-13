Ali Koç, MHP'den Gelen Destek Açıklamasına "Gönül Bağım Var" Dedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde konuştu. Törende gündeme gelen konulardan biri de MHP’nin Ali Koç’a kongrede destek vereceğine dair açıklamaydı. Ali Koç, bu konuda 'keşke olmasaydı' derken, 'Gönül bağım var' açıklaması yaptı.
Fenerbahçe'deki seçim sürecinde Ali Koç en güçlü aday olarak ön plana çıkıyor.
Ali Koç, MHP'den gelen bu destek sonrası açıklama yaptı.
