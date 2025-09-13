Ali Koç, MHP'den Gelen Destek Açıklamasına "Gönül Bağım Var" Dedi

Ali Koç, MHP'den gelen destek için “Benim MHP ile gönül bağım, yakınlığım biliniyor. Destekleri için teşekkür ederim ancak o açıklamadan sonra ‘Keşke böyle bir açıklama olmasaydı’ diyen çok mesaj aldım. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz, çok geri dönüş aldım ama artık oldu, yapacak bir şey yok.” ifadelerini kullandı.