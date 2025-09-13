12 Dev Adam Zaferi Erik Dalı ile Kutladı, Larkin'in Hareketleri Alanı Coşturdu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde karşılaştığı Yunanistan’ı 94-68’lik skorla mağlup ederek 24 yıl aradan sonra finale yükseldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan milliler, hem savunmada sertliği hem de hücumda yüksek yüzdeli isabetiyle rakibini adeta sahadan sildi.
Karşılaşmanın ardından oyuncular büyük bir coşkuyla galibiyeti kutladı. Otele döndüklerinde ise büyük bir kalabalık onları otobüste karşıladı.
12 Dev Adam, Yunanistan'ı yenerek tarihi bir zafere daha imza attı.
O anları TBF resmi hesabından paylaştı.
