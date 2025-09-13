onedio
12 Dev Adam Zaferi Erik Dalı ile Kutladı, Larkin'in Hareketleri Alanı Coşturdu

12 Dev Adam Zaferi Erik Dalı ile Kutladı, Larkin'in Hareketleri Alanı Coşturdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
13.09.2025 - 18:13

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde karşılaştığı Yunanistan’ı 94-68’lik skorla mağlup ederek 24 yıl aradan sonra finale yükseldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan milliler, hem savunmada sertliği hem de hücumda yüksek yüzdeli isabetiyle rakibini adeta sahadan sildi. 

Karşılaşmanın ardından oyuncular büyük bir coşkuyla galibiyeti kutladı. Otele döndüklerinde ise büyük bir kalabalık onları otobüste karşıladı.

12 Dev Adam, Yunanistan'ı yenerek tarihi bir zafere daha imza attı.

12 Dev Adam, Yunanistan'ı yenerek tarihi bir zafere daha imza attı.

Yunanistan'ı üstün bir basketbolla sahadan silen milli takım finalde Almanya'nın rakibi oldu. Cedi, Alperen, Ercan, Şehmuz ve Larkin ile sahada adeta şov yapan milliler zaferi de sevdikleri ve taraftarla kutladı. 

Salonda büyük bir coşku yaşayan milli takımda eğlence bir an olsun dinmedi. Otele dönerken de büyük bir kalabalık tarafından karşılanan milli takım otobüsten inerken erik dalı oyun havası ile coştu. Larkin'in sempatik hareketleri ise eğlenceye damga vurdu.

O anları TBF resmi hesabından paylaştı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
