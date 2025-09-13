12 Dev Adam Zaferi Erik Dalı ile Kutladı, Larkin'in Hareketleri Alanı Coşturdu

Yunanistan'ı üstün bir basketbolla sahadan silen milli takım finalde Almanya'nın rakibi oldu. Cedi, Alperen, Ercan, Şehmuz ve Larkin ile sahada adeta şov yapan milliler zaferi de sevdikleri ve taraftarla kutladı.

Salonda büyük bir coşku yaşayan milli takımda eğlence bir an olsun dinmedi. Otele dönerken de büyük bir kalabalık tarafından karşılanan milli takım otobüsten inerken erik dalı oyun havası ile coştu. Larkin'in sempatik hareketleri ise eğlenceye damga vurdu.