Alperen Şengün, Ergin Ataman'ın Kendilerini Hangi Sözlerle Motive Ettiğini Açıkladı
Ergin Ataman yönetiminde tarihi bir başarıya imza atan 12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te finale yükseldi. Turnuvanın yıldızlarından Alperen Şengün performansıyla öne çıktı. Milliler, namağlup geldikleri finalde güçlü rakip Almanya ile karşılaşacak. Maç sonunda Alperen Şengün, Yunanistan zaferi öncesi Ataman'ın kendilerini nasıl motive ettiğini açıkladı.
Alperen Şengün turnuvaya damgasını vurmayı başardı.
Alperen Şengün'ün dikkat çekici açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
