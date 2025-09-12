Alperen Şengün, Ergin Ataman'ın Kendilerini Hangi Sözlerle Motive Ettiğini Açıkladı

Henüz 23 yaşında olan Alperen, Türk basketbolunun belki de kaderini değiştiren bir performansa imza attı. Grup performansı sonrası İsveç, Polonya ve Yunanistan maçına da damga vuran Alperen maç sonunda basının karşısına çıktı.

Alperen'e 'Ataman size maç önünde neler söyledi?' diye soruldu. Alperen'in cevabı ise netti:

'Daha iyi takım olduğumuzu söyledi… Otuz yıldır koçluk yapıyorum eğer bir şey söylüyorsam doğrudur, dedi.'