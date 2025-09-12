onedio
article/comments
article/share
Alperen Şengün, Ergin Ataman'ın Kendilerini Hangi Sözlerle Motive Ettiğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2025 - 00:46

Ergin Ataman yönetiminde tarihi bir başarıya imza atan 12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te finale yükseldi. Turnuvanın yıldızlarından Alperen Şengün performansıyla öne çıktı. Milliler, namağlup geldikleri finalde güçlü rakip Almanya ile karşılaşacak. Maç sonunda Alperen Şengün, Yunanistan zaferi öncesi Ataman'ın kendilerini nasıl motive ettiğini açıkladı.

Alperen Şengün turnuvaya damgasını vurmayı başardı.

Henüz 23 yaşında olan Alperen, Türk basketbolunun belki de kaderini değiştiren bir performansa imza attı. Grup performansı sonrası İsveç, Polonya ve Yunanistan maçına da damga vuran Alperen maç sonunda basının karşısına çıktı. 

Alperen'e 'Ataman size maç önünde neler söyledi?' diye soruldu. Alperen'in cevabı ise netti: 

'Daha iyi takım olduğumuzu söyledi… Otuz yıldır koçluk yapıyorum eğer bir şey söylüyorsam doğrudur, dedi.'

Alperen Şengün'ün dikkat çekici açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

