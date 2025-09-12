Maç Bitti, Zaferin Mimarı Ergin Ataman'a Övgü Saati Başladı: "Türk Sporunun En İyisi"
Türkiye'nin Yunanistan'ı sahadan sildiği maçta şüphesiz oyuncular kadar Baş Antrenör Ergin Ataman'ın payı çok büyük. Kenarda saniye saniye takımını yöneten Ergin Ataman'a maç sonunda hem oyuncularından hem izleyenlerden büyük övgü vardı.
Sosyal medyada Ergin Ataman'ı 'en iyi' olarak ilan eden pek çok kişinin yanında Ataman'ın saniye saniye maça hazırlıklı olduğunu söyleyen de birçok kişi vardı.
12 Dev Adam için bir zafer gecesini daha yaşadık.
