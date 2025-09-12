onedio
article/comments
article/share
Maç Bitti, Zaferin Mimarı Ergin Ataman'a Övgü Saati Başladı: "Türk Sporunun En İyisi"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2025 - 23:41

Türkiye'nin Yunanistan'ı sahadan sildiği maçta şüphesiz oyuncular kadar Baş Antrenör Ergin Ataman'ın payı çok büyük. Kenarda saniye saniye takımını yöneten Ergin Ataman'a maç sonunda hem oyuncularından hem izleyenlerden büyük övgü vardı. 

Sosyal medyada Ergin Ataman'ı 'en iyi' olarak ilan eden pek çok kişinin yanında Ataman'ın saniye saniye maça hazırlıklı olduğunu söyleyen de birçok kişi vardı.

12 Dev Adam için bir zafer gecesini daha yaşadık.

12 Dev Adam için bir zafer gecesini daha yaşadık.

Uzun yılların ardından basketbolu bir kez daha zirveye taşıyan Ergin Ataman ve öğrencileri büyük övgüyü hak ediyor. Namağlup şekilde finale çıkan milliler büyük sevinç yaşarken, Ergin Ataman'ın gözyaşlarını tutamadığı röportajı da çok ses getirdi. 

Sosyal medyada maçın her anını yaşayan Baş Antrenör Ergin Ataman'a büyük övgü vardı.

