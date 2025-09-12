onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
, Futbol
Spor Severler Final Saatinde Oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Saatinin Değiştirilmesini İstiyor

Spor Severler Final Saatinde Oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Saatinin Değiştirilmesini İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2025 - 00:01

12 Dev Adam, tarihi bir zafere daha imza attı ve EuroBasket 2025'te finale çıktı. Finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek milliler altın madalya için son bir 40 dakika oynayacak. 

TRT 1 ekranlarından yayınlanacak maçın başlama saati ise 21 olacak. 

Öte yandan Süper Lig'de de 20.00 seansında Fenerbahçe - Trabzonspor maçı oynayacak. X'te Ülke Puanı isimli hesap da tarihi bir çağrı yaparak maçın saatinin öne çekilmesini talep etti. Bu talep sosyal medyada da büyük bir destek buldu. 

Kaynak.- Ülke Puanı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

24 yıl sonra bir kez daha finaldeyiz!

24 yıl sonra bir kez daha finaldeyiz!

Milli takımımız namağlup şekilde finale çıktı ve Almanya'nın rakibi oldu. Yunanistan'ı adeta bozguna uğratan millilerimiz Pazar günü tarihi bir maça çıkıyor. 

21.00'de başlayacak maç için tekrar ekranlarımızın başında heyecan dolu bir gece geçireceğiz. 

Bununla birlikte Süper Lig'de de 20.00'de Fenerbahçe-Trabzonspor maçı var. Sosyal medya 'Ülke Puanı' isimli hesabın başlattığı çağrı ile taraftarlar maçın 19.00'a alınmasını istiyor.

Sosyal medyada bu çağrıya büyük bir destek var.

Sosyal medyada bu çağrıya büyük bir destek var.
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın