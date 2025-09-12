Spor Severler Final Saatinde Oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Saatinin Değiştirilmesini İstiyor

12 Dev Adam, tarihi bir zafere daha imza attı ve EuroBasket 2025'te finale çıktı. Finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek milliler altın madalya için son bir 40 dakika oynayacak.

TRT 1 ekranlarından yayınlanacak maçın başlama saati ise 21 olacak.

Öte yandan Süper Lig'de de 20.00 seansında Fenerbahçe - Trabzonspor maçı oynayacak. X'te Ülke Puanı isimli hesap da tarihi bir çağrı yaparak maçın saatinin öne çekilmesini talep etti. Bu talep sosyal medyada da büyük bir destek buldu.

Kaynak.- Ülke Puanı