Spor Severler Final Saatinde Oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı Saatinin Değiştirilmesini İstiyor
12 Dev Adam, tarihi bir zafere daha imza attı ve EuroBasket 2025'te finale çıktı. Finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek milliler altın madalya için son bir 40 dakika oynayacak.
TRT 1 ekranlarından yayınlanacak maçın başlama saati ise 21 olacak.
Öte yandan Süper Lig'de de 20.00 seansında Fenerbahçe - Trabzonspor maçı oynayacak. X'te Ülke Puanı isimli hesap da tarihi bir çağrı yaparak maçın saatinin öne çekilmesini talep etti. Bu talep sosyal medyada da büyük bir destek buldu.
24 yıl sonra bir kez daha finaldeyiz!
Sosyal medyada bu çağrıya büyük bir destek var.
