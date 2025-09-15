onedio
Daha Önce Otluk Alan Yakan 10 Yaşındaki Çocuk Şimdi de Market Yaktı!

Daha Önce Otluk Alan Yakan 10 Yaşındaki Çocuk Şimdi de Market Yaktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2025 - 10:29 Son Güncelleme: 15.09.2025 - 10:31

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğun market içinde peçeteleri yakma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. M.R.K'nin daha önce Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki otluk alan yangınıyla ilgili hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

İşte Bursa'daki markette yaşanan olayın görüntüleri:

Daha önce otluk alan yaktığı ortaya çıkan 10 yaşındaki çocuk marketi de yakmaya çalıştı!

Daha önce otluk alan yaktığı ortaya çıkan 10 yaşındaki çocuk marketi de yakmaya çalıştı!

Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir markete giren M.R.K. (10), marketin etiketini kopartarak yakıp kağıt havlu ve peçetelerin bulunduğu bölüme attı. Bunu fark eden market çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.

Küçük çocuk, daha sonra yurda teslim edilirken aile hakkında da işlem yapıldı.

M.R.K'nin daha önce Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki otluk alan yangınıyla ilgili hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
