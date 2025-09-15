Mahkemeden IBAN Kararı: Ev Sahibi ile Kiracı Arasındaki ‘IBAN’ Tartışmasına Mahkeme Nokta Koydu
Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi, mahkeme salonuna taşınan olayda karar verildi. Bir kiracı, ev sahibi evi başkasına satınca kirasını da yeni ev sahibine göndermek istedi ancak yeni ev sahibi IBAN bilgisini paylaşmadı. Üstüne de “kiramı vermedin” diyerek evi boşaltmasını istedi. Kiracı yeni ev sahibinin IBAN kurnazlığını mahkemeye taşıdı, mahkeme de son kararını verdi.
Kanal D Haber’de yer alan haberin detayları:
İstanbul Ataşehir’de bir ev sahibinin IBAN kurnazlığına mahkeme ‘dur’ dedi!
Ev sahipleri bu şekilde evlerini boşaltmaya çalışıyor!
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
