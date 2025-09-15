Mahkemeden IBAN Kararı: Ev Sahibi ile Kiracı Arasındaki ‘IBAN’ Tartışmasına Mahkeme Nokta Koydu

İstanbul Ataşehir’de bir dairede oturan bir kiracının evi, ev sahibi tarafından başka bir kişiye satıldı. Yeni ev sahibi de kirasını almak için kiracıya IBAN bilgilerini vermedi. IBAN vermeyince de kirasını alamayan ev sahibi bir de üstüne “kiramı ödemedin evimi boşalt” dedi!

Ev sahibinin bu oyununu bozmak isteyen kiracı olayı mahkemeye taşıyınca da son karar mahkemeden geldi. Mahkeme kiracıyı haklı buldu. Ev sahibinin hesap numarası atmasına ve kiracının da o hesap numarasına kira bedelini ödemesine karar verdi.