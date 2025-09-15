onedio
Mahkemeden IBAN Kararı: Ev Sahibi ile Kiracı Arasındaki ‘IBAN’ Tartışmasına Mahkeme Nokta Koydu

Ali Can YAYCILI
15.09.2025 - 09:39

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi, mahkeme salonuna taşınan olayda karar verildi. Bir kiracı, ev sahibi evi başkasına satınca kirasını da yeni ev sahibine göndermek istedi ancak yeni ev sahibi IBAN bilgisini paylaşmadı. Üstüne de “kiramı vermedin” diyerek evi boşaltmasını istedi. Kiracı yeni ev sahibinin IBAN kurnazlığını mahkemeye taşıdı, mahkeme de son kararını verdi. 

Kanal D Haber’de yer alan haberin detayları:

İstanbul Ataşehir’de bir ev sahibinin IBAN kurnazlığına mahkeme ‘dur’ dedi!

İstanbul Ataşehir’de bir dairede oturan bir kiracının evi, ev sahibi tarafından başka bir kişiye satıldı. Yeni ev sahibi de kirasını almak için kiracıya IBAN bilgilerini vermedi. IBAN vermeyince de kirasını alamayan ev sahibi bir de üstüne “kiramı ödemedin evimi boşalt” dedi!

Ev sahibinin bu oyununu bozmak isteyen kiracı olayı mahkemeye taşıyınca da son karar mahkemeden geldi. Mahkeme kiracıyı haklı buldu. Ev sahibinin hesap numarası atmasına ve kiracının da o hesap numarasına kira bedelini ödemesine karar verdi.

Ev sahipleri bu şekilde evlerini boşaltmaya çalışıyor!

Gayrimenkul hukukçusu - avukat Çiğdem Kezer 'Kiracılarla mal sahipler arasındaki ihtilaflar çok fazla ve her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor' dedi. Keser açıklamasında 'Ve IBAN numarası mahkeme tarafından belirleniyor' derken yaptığı uyarıda 'Bu şekilde tahliye etme yoluna gitmek istiyorlar. Kiracılar mal sahiplerinden hesap bilgilerini alabilmeli' ifadelerini kullandı.

