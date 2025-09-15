onedio
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı Geldi: Perşembe Gününden Sonra Sıcaklık Sert Düşecek!

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Kar Yağışı Uyarısı Geldi: Perşembe Gününden Sonra Sıcaklık Sert Düşecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2025 - 09:00

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonuna doğru yurdun doğu kesimlerinde önemli hava değişikliklerinin yaşanacağını belirtti. Şen’in açıklamalarına göre; şu an mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hızla gerileyecek. Bu ani soğuma da Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarında kar yağışına yol açması öngörülüyor.

Orhan Şen'in hava durumu ve kar yağışı beklentisi hakkındaki açıklamaları:

Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde sert düşüş yaşayacak bu düşüş de kar yağışına neden olacak!

Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde sert düşüş yaşayacak bu düşüş de kar yağışına neden olacak!

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hafta boyunca beklenen sıcaklıklar hakkında açıklamalar yaptı. Orhan Şen’in açıklamalarına göre; Sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hızla gerileyecek. Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane'de sıcaklıkların 7-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Bu ani soğumanın ise Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarında kar yağışına yol açması öngörülüyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
