Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı Geldi: Perşembe Gününden Sonra Sıcaklık Sert Düşecek!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonuna doğru yurdun doğu kesimlerinde önemli hava değişikliklerinin yaşanacağını belirtti. Şen’in açıklamalarına göre; şu an mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hızla gerileyecek. Bu ani soğuma da Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarında kar yağışına yol açması öngörülüyor.
Orhan Şen'in hava durumu ve kar yağışı beklentisi hakkındaki açıklamaları:
Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde sert düşüş yaşayacak bu düşüş de kar yağışına neden olacak!
