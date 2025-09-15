Ünlü Markadan "30 Günde Hamile Kalana" Bedava Beyaz Eşya Kampanyası
İsveç'te düşük doğum oranlarını artırmak için farklı kampanyalar başlatıldı. Bu kampanyalardan birisi de ünlü bir beyaz eşya markasının '30 günde hamile kalana bedava beyaz eşya' kampanyası oldu. Marka, mağazadan alışveriş yapan kadınların 30 gün içerisinde hamile kalması durumunda, alışverişlerinin bedavaya geleceğini açıkladı!
Sıradışı kampanya, sosyal medyada ise tepki çekti.
Hamile kalana bedava beyaz eşya.
İsveç'te doğum oranları dramatik bir şekilde düştü.
