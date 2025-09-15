onedio
Ünlü Markadan "30 Günde Hamile Kalana" Bedava Beyaz Eşya Kampanyası

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 07:58

İsveç'te düşük doğum oranlarını artırmak için farklı kampanyalar başlatıldı. Bu kampanyalardan birisi de ünlü bir beyaz eşya markasının '30 günde hamile kalana bedava beyaz eşya' kampanyası oldu. Marka, mağazadan alışveriş yapan kadınların 30 gün içerisinde hamile kalması durumunda, alışverişlerinin bedavaya geleceğini açıkladı!

Sıradışı kampanya, sosyal medyada ise tepki çekti.

Hamile kalana bedava beyaz eşya.

İsveç’te faaliyet gösteren Norveç merkezli bir marka, kadınlara yönelik sıradışı bir kampanyaya imza attı. Doğum oranlarının yükseltilmesi için yapılan kampanyalar arasında yer alan bu kampanya ile şirket, beyaz eşya alımından sonra 30 gün içerisinde hamile kalan kadınlara alışveriş tutarında hediye çeki verecek. Yani kadınların alışverişi bedavaya gelmiş olacak.

Kampanyanın adı ise 'bebek bonusu.'  Bebek bonusundan yararlanmak isteyen kadınların 20 ila 30 yaş aralığında olması, hamileliğini de resmi raporla kanıtlaması gerekiyor.

Bu ilginç kampanyaya ise İsveç sosyal medyasından tepkiler yükseldi.

İsveç'te doğum oranları dramatik bir şekilde düştü.

İsveç'te geçtiğimiz yıl 98 bin 500 çocuk dünyaya geldi. 2023 ile karşılaştığında bu sayının 1.600 daha az olduğu görüldü. İsveç İstatislik Bürosu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verilmişti:

'2024 yılında kadın başına düşen doğan çocuk sayısı tarih boyunca en düşük seviye olan 1.43 oldu ve doğan çocuk sayısı 2003 yılından bu yana ilk kez 100.000'in altına düştü.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
