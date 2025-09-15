Ünlü Markadan "30 Günde Hamile Kalana" Bedava Beyaz Eşya Kampanyası

İsveç’te faaliyet gösteren Norveç merkezli bir marka, kadınlara yönelik sıradışı bir kampanyaya imza attı. Doğum oranlarının yükseltilmesi için yapılan kampanyalar arasında yer alan bu kampanya ile şirket, beyaz eşya alımından sonra 30 gün içerisinde hamile kalan kadınlara alışveriş tutarında hediye çeki verecek. Yani kadınların alışverişi bedavaya gelmiş olacak.

Kampanyanın adı ise 'bebek bonusu.' Bebek bonusundan yararlanmak isteyen kadınların 20 ila 30 yaş aralığında olması, hamileliğini de resmi raporla kanıtlaması gerekiyor.

Bu ilginç kampanyaya ise İsveç sosyal medyasından tepkiler yükseldi.