8-14 Eylül: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İzmir’de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı: İki Polis Şehit Oldu, Bir Polis Ağır Yaralı
Gerilim Arttı, Arbede Yaşandı: Gürsel Tekin Polis Eşliğinde CHP İl Binasına Girdi!
Fenerbahçe’nin Yeni Hocası Domenico Tedesco Oldu
Manken Şevval Şahin Resmi Hizmete Mahsus Araçta Görülmüştü: Şoföre "Resmi Belgede Sahtecilik" Suçlaması
Bişar Özbey, Ahmet Çakar'a "Kumar ve Alkol Bağımlılığı Var" Dedi Dolandırıcılık Davası Açtı
Adli Kontrolle Serbest Kalmışlardı: Manifest’in Videoları da Engellendi
Anayasa Mahkemesi Reddetti: Kadınlar Boşandıktan Sonra Evlenmek İçin 300 Gün Beklemeye Devam Edecek
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Haftada 4 Gün Mesai Hazırlığını Yalanladı
Habertürk ve Show TV’ye Operasyon! Can Holding Yöneticileri Hakkında Gözaltı Kararı: 121 Şirkete El Konuldu
Grok'un X Hesabı İçin 'Erişime Engellenme' Talep Edildi
Finaldeyiz: EuroBasket 2025'te Yarı Final'de Yunanistan'ı 94-68'le Geçiyoruz
DMM’den “Boğaz Köprüleri Satılacak” İddiasına Yalanlama Geldi
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı
Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da Kaldı: "En Kısa Sürede Sahada Olacağım"
12 Dev Adam Final Maçında Almanya'ya Kaybederek Avrupa İkincisi Oldu
