8-14 Eylül: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.09.2025 - 00:06

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İzmir’de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı: İki Polis Şehit Oldu, Bir Polis Ağır Yaralı

İzmir’de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı: İki Polis Şehit Oldu, Bir Polis Ağır Yaralı

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. Saldırganın 16 yaşında, polis karakolu ile aynı mahallede oturan Eren Bigül olduğu bildirildi.

Gerilim Arttı, Arbede Yaşandı: Gürsel Tekin Polis Eşliğinde CHP İl Binasına Girdi!

Gerilim Arttı, Arbede Yaşandı: Gürsel Tekin Polis Eşliğinde CHP İl Binasına Girdi!

Gürsel TekinCHP İstanbul İl Binası'na polis kordonu arasında girdi. İl binası önünde arbede yaşandı, biber gazlı müdahale edildi. Tekin, 'Öfkemiz yok, evimize giriyoruz' dedi. Gürsel Tekin'in binaya girdiğin an il binası bahçesinde gerilim arttı.

Fenerbahçe’nin Yeni Hocası Domenico Tedesco Oldu

Fenerbahçe’nin Yeni Hocası Domenico Tedesco Oldu

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip ile Domenico Tedesco arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı. Tedesco'nun yardımcılarından birinin de eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül olacağı açıklandı.

Manken Şevval Şahin Resmi Hizmete Mahsus Araçta Görülmüştü: Şoföre "Resmi Belgede Sahtecilik" Suçlaması

Manken Şevval Şahin Resmi Hizmete Mahsus Araçta Görülmüştü: Şoföre "Resmi Belgede Sahtecilik" Suçlaması

Ünlü manken Şevval Şahin’in bir mekandan çıkarak arkadaşları ile birlikte bindiği araçta Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Resmi Hizmete Mahsustur” yazısının olmasını gündem olmuştu. Şahin’e aracı sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.

Polis ekipleri araç sahibi iş insanı Burak Ateş ile sürücü M.A hakkında idari para cezası uygulamasına gitti. Ayrıca şoför M.A hakkında “resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Bişar Özbey, Ahmet Çakar'a "Kumar ve Alkol Bağımlılığı Var" Dedi Dolandırıcılık Davası Açtı

Bişar Özbey, Ahmet Çakar'a "Kumar ve Alkol Bağımlılığı Var" Dedi Dolandırıcılık Davası Açtı

BTV kanalının sahibi Bişar Özbey, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında “dolandırıcılık” ve “güveni kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Özbey, kısa süre önce “kovulduğunu” duyuran Çakar’ın, bir yıllık ücretini kendisinden peşin aldığını söyledi.

Adli Kontrolle Serbest Kalmışlardı: Manifest’in Videoları da Engellendi

Adli Kontrolle Serbest Kalmışlardı: Manifest’in Videoları da Engellendi

Son dönemin en popüler müzik gruplarından Manifest hakkında İstanbul’da verdikleri konser sonrasında 'Hayasızca Hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma açılmış ve grup üyeleri hakkında adli kontrol ile yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Engelli Web ismli Twitter hesabı, Manifest’in soruşturma açılan konseri ile ilgili paylaşılan görüntülerin de mahkeme kararı ile sosyal medyadan kaldırılığını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi Reddetti: Kadınlar Boşandıktan Sonra Evlenmek İçin 300 Gün Beklemeye Devam Edecek

Anayasa Mahkemesi Reddetti: Kadınlar Boşandıktan Sonra Evlenmek İçin 300 Gün Beklemeye Devam Edecek

Türkiye’de boşanma sonrasında erkekler hemen evlenebiliyorken kadınlar ise 300 gün beklemek zorunda kalıyor. Bu yasanın değişmesi için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru, 'doğabilecek bir çocuğun soybağının tespiti nedeniyle elzem' olduğuna dikkat çekilerek reddedildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Haftada 4 Gün Mesai Hazırlığını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Haftada 4 Gün Mesai Hazırlığını Yalanladı

Ekonomi yönetiminin açıkladığı 2026-2028 Orta Vadeli Program’da yer alan bir detay dikkat çekti. Programda, “İş-yaşam dengesini ve çalışan verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacak” ifadesi yer aldı. Bu madde, dünyada örnekleri giderek artan haftada 4 gün çalışma modelinin Türkiye’de de uygulanabileceği yönünde yorumlara neden olmuştu. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Habertürk ve Show TV’ye Operasyon! Can Holding Yöneticileri Hakkında Gözaltı Kararı: 121 Şirkete El Konuldu

Habertürk ve Show TV’ye Operasyon! Can Holding Yöneticileri Hakkında Gözaltı Kararı: 121 Şirkete El Konuldu

Habertürk ve Show TV’nin aralarında bulunduğu 121 şirkete operasyon yapıldı. Can Holding’in 121 şirketine el konuldu, yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Can Holding’in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdal’ın aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi. Can Holding'e ‘suç örgütü kurmak’, ‘kaçakçılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçları yöneltildi.

Grok'un X Hesabı İçin 'Erişime Engellenme' Talep Edildi

Grok'un X Hesabı İçin 'Erişime Engellenme' Talep Edildi

Daha önce kullanıcılarla yaşadığı diyaloglarda ağır küfürler içeren yanıtlar verdiği için erişime kapatılan Grok'un X hesabı için millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmesi talep edildi. Ancak Türkiye'den henüz bir kısıtlama uygulanmadı.

Finaldeyiz: EuroBasket 2025'te Yarı Final'de Yunanistan'ı 94-68'le Geçiyoruz

Finaldeyiz: EuroBasket 2025'te Yarı Final'de Yunanistan'ı 94-68'le Geçiyoruz

EuroBasket 2025 yarı final maçında millilerimiz Yunanistan'la karşı karşıya geldi. Kazananın Almanya'ya rakip olacağı maça rüya gibi bir başlangıç yaptık. 

Devre sonunda 18 sayı farka ulaşan millilerimiz ikinci devrede de bu oyunu sürdürmeye çalıştı.

DMM’den “Boğaz Köprüleri Satılacak” İddiasına Yalanlama Geldi

DMM’den “Boğaz Köprüleri Satılacak” İddiasına Yalanlama Geldi

Yeni Orta Vadeli Program’ın açıklaması sonrasında İstanbul BoğazI’nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün özelleştireceği iddia edilmişti. ABD’nin ünlü Bloomberg kanalının yaptığı habere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama geldi. DMM, köprülerin mülkiyet hakkının satılAmayacağını, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devrinin olabileceğini açıkladı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne ‘yolsuzluk’ operasyonu düzenlendi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da Kaldı: "En Kısa Sürede Sahada Olacağım"

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da Kaldı: "En Kısa Sürede Sahada Olacağım"

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın Suudi Arabistan takımı NEOM’dan gelene teklif sonrasında takımdan ayrılacağı konuşulmuş ve Barış Alper’in idmana çıkmadığı ortaya çıkmıştı.

Barış Alper Yılmaz günler sonra sessizliğini bozdu ve bu sezon da Galatasaray’ın barışısı için ter dökeceğini açıkladı.

12 Dev Adam Final Maçında Almanya'ya Kaybederek Avrupa İkincisi Oldu

12 Dev Adam Final Maçında Almanya'ya Kaybederek Avrupa İkincisi Oldu

12 Dev Adam, final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. EuroBasket'in iki namağlup takımının final maçında kıyasıya bir rekabet vardı. 

12 Dev Adam, 24 yıl sonra çıktığı finali taçlandırmak için büyük bir özveriyle mücadele etti. İlk iki periyotta kafa kafaya oyundan galip çıkan millilerimiz oldu.

Üçüncü ve dördüncü periyot da heyecan dolu geçti. Dördüncü periyotta hücumda basit hatalarla istediğimiz sayıları bulamadık. Almanya üst üste ekstra sayı bularak öne geçtiği maçı koparmayı başardı. 

Maçı Almanya 88-83 kazandı.

