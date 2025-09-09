Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da Kaldı: "En Kısa Sürede Sahada Olacağım"

“Değerli Galatasaray ailem;

Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum.

Öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia ortaya atılmaktadır. Galatasaray formasını sadece kişisel menfaatler doğrultusunda giydiğim iddiası ve ayrılma ihtimalim üzerinden gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Benim için Galatasaray’ın menfaatleri daima kendi çıkarlarımın önünde gelir. Taraftarlarımızın bana olan güvenini sarsacak en ufak bir girişimde dahi bulunmadım. Benim Sarı-Kırmızı formamız için elimden geleni yaptığımı en yakınımdakiler çok iyi bilir.

Yaşanan süreçte kendimi yeterli hissetmemem ve takımımıza sezon içinde katkı sağlayabilmek için Okan Buruk liderliğinde özverili şekilde çalıştım. Bundan sonra da bu azim ve inançla çalışmaya devam edeceğim. Benim tek önceliğim Galatasaray forması altında başarılar elde etmek, kupalar kazanmak ve bu süreçte hem camiamı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir.

Ben kulübüm ile hiçbir zaman para konuşmadım. Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim için öncelik Galatasaray’ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye’nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü.

Büyük Galatasaray camiasının formasını giymek benim için her zaman onur ve gurur olmuştur. Sahada da saha dışında da bunu en iyi şekilde göstermeyi sürdüreceğim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı-kırmızı formamızla nice şampiyonluklar ve başarılar için son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim.

Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir oyuncu haline geldiyse bunun en büyük sebebi şüphesiz Galatasaray camiasıdır. Bana verilen değerin ve desteğin her zaman farkında oldum ve olmaya devam edeceğim.

Kulübümüzle, taraftarlarımızla ve arkadaşlarımızla beraber nice başarılar kazanacağımıza inancım tamdır.

Tüm bu yaşanan süreçlerde bana destek olan ve iyi dileklerini ileten değerli taraftarlarımıza ve kamuoyuna teşekkür ederim. Tek önceliğim, bu formaya olan bağlılığım ve her zaman olduğu gibi sahada tüm hırsı ve özverisiyle mücadele eden bir Barış Alper olmaktır.

Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda, siz değerli Galatasaray taraftarlarını her zaman gururlandıracak bir Barış Alper olarak kalmaya devam edeceğim. Hep birlikte kutlayacağımız nice başarılarla dolu bir sezon dileğiyle.'