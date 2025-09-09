onedio
Fenerbahçe’nin Yeni Hocası Domenico Tedesco Oldu

09.09.2025 - 18:06 Son Güncelleme: 09.09.2025 - 18:12

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip ile Domenico Tedesco arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı. Tedesco'nun yardımcılarından birinin de eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül olacağı açıklandı.

Fenerbahçe, Benfica maçı sonrasıda Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni hocası Domenico Tedesco oldu. Fenerbahçe, 39 yaşındaki İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Domenico Tedesco'nun kariyeri

Antrenörlük kariyerine henüz 20'li yaşlarının başında adım atan Domenico Tedesco; Stuttgart ve Hoffenheim altyapılarında çalıştıktan sonra ilk A takım deneyimine Erzgebirge Aue'de başladı.

Tedesco, kısa sürede Aue'de gösterdiği performansın ardından 2017 yılında Schalke 04'ün başına geçti. O dönem 31 yaşında olan genç çalıştırıcı, Alman ekibinin tarihindeki en genç teknik direktör olurken takımını Bundesliga'nın ikinci basamağına çıkardı. Schalke ayrıca Tedesco yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkıp turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Sonrasında Spartak Moskova'nın yolunu tutan genç teknik adam, 2 sezon sonra Leipzig ile Bundesliga'ya döndü.

Leipzig'de gösterdiği performans, Tedesco'yu Belçika Milli Takımı'na taşıdı. Alman kökenli İtalyan çalıştırıcı, Belçika'nın başında 19 maça çıkarken 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Tedesco yönetimindeki Belçika, EURO 2024'e son 16 turunda veda etmişti.

