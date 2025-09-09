Fenerbahçe’nin Yeni Hocası Domenico Tedesco Oldu
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip ile Domenico Tedesco arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı. Tedesco'nun yardımcılarından birinin de eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül olacağı açıklandı.
Fenerbahçe, Benfica maçı sonrasıda Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.
Domenico Tedesco'nun kariyeri
