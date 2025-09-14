Şemsiyeler Hazır mı? Yeni Haftadan İtibaren Sağanak Yağmur Kapıda, Sıcaklıklar Düşüyor!
Eylül ayının yarısını geride bırakırken hava sıcaklıklarının ne zaman düşeceği merak konusu olmuştu. Meteoroloji, 15 Eylül'den itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşeceğini açıkladı. Ayrıca yeni haftadan itibaren yurdun büyük bir kesimini sağanak yağışlar bekliyor.
İşte Meteoroloji'den önümüzdeki haftanın hava durumu tahminleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yağmur geliyor, serinlik geliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hafta hava nasıl olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın