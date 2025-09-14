onedio
Şemsiyeler Hazır mı? Yeni Haftadan İtibaren Sağanak Yağmur Kapıda, Sıcaklıklar Düşüyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.09.2025 - 08:32

Eylül ayının yarısını geride bırakırken hava sıcaklıklarının ne zaman düşeceği merak konusu olmuştu. Meteoroloji, 15 Eylül'den itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşeceğini açıkladı. Ayrıca yeni haftadan itibaren yurdun büyük bir kesimini sağanak yağışlar bekliyor.

İşte Meteoroloji'den önümüzdeki haftanın hava durumu tahminleri...

Yağmur geliyor, serinlik geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olacak. Yurdumuza giren yağmurlu havanın Salı gününden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Özellikle kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, hava sıcaklıkları da mevsim normallerine düşecek.

Yurdun güney kesiminde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bu hafta hava nasıl olacak?

Pazartesi gününden itibaren yurdun önemli bir kesiminde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda ise genel olarak 3 ila 5 derece azalma yaşanabilir. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarınki hava durumu görseldeki gibidir.

Bugünlü hava durumu tahminleri ise aşağıdaki gibidir:

İSTANBUL 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR  32°C

Az bulutlu ve açık

ADANA  36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 33°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA 29°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 33°C

Az bulutlu ve açık

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
