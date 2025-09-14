Şemsiyeler Hazır mı? Yeni Haftadan İtibaren Sağanak Yağmur Kapıda, Sıcaklıklar Düşüyor!

Pazartesi gününden itibaren yurdun önemli bir kesiminde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda ise genel olarak 3 ila 5 derece azalma yaşanabilir. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarınki hava durumu görseldeki gibidir.

Bugünlü hava durumu tahminleri ise aşağıdaki gibidir:

İSTANBUL 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 32°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 33°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA 29°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 33°C

Az bulutlu ve açık