Kafelerin Kendi Kafalarına Göre Uydurduğu Kuralların Saçmalık Seviyesine Güldürürken Düşündüren Parodi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.09.2025 - 16:18

Son zamanlarda işletmecilik öyle bir hal aldı ki, bazı örnekler karşısında şaşıp kalmamak elde değil. Artık biliyorsunuz ki adım başı kafe haline geldi. Git gide de artmaya devam ediyor. Herkesin aklının bir köşesinde, “Ben de mi kafe açsam?” düşüncesi dolanıyor. Ancak işletmecilerin artmasıyla birlikte kurallarda da ilginç değişikliklere rastlar olduk. Kimi çay siparişi almazken, kimi müşteriyi bilgilendirmeden servis ücreti ekliyor, kimiyse fine dining restoran olmamasına rağmen tatlı yemeye uğrayan müşterisini kıyafetine göre ayırt ederek “masamız yok” diyor…

@csuinan da tüm bunları derlediği bir parodi paylaşmasıyla viral oldu. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

İçerik üreticisi adeta halkın sesi oldu.

Yorumlarda buluşanlar benzeri örneklerle karşılaştıklarını dile getirdiler. Henüz siz böyle bir olay yaşamadıysanız şanslısınız diyebiliriz… Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım. Benzer bir anınız varsa da bekliyoruz!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

