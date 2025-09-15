onedio
Gizli Sığınak, Para, Saat! Bir Kadın, Satın Aldıkları İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Evden Çıkanları Gösterdi

Ali Can YAYCILI
15.09.2025 - 13:25

Sosyal medyada @travelrukiye kullanıcı isimli bir kadın, Kurtuluş Savaşı yıllarında yapılan ve o dönemlerde kullanılan bir evi satın aldıklarını ve evden çıkan gizli oda ve malzemeleri gösterdi. travelrukiye'nin videosunda evden bulduğu paralar, saatler, savaş zamanı kullanılan malzemeler ve gizli bölmeli odalar dikkat çekti.

İşte TikTok/travelrukiye hesabından paylaşılan video:

TikTok'ta @travelrukiye kullanıcı isimli bir içerik üreticisi, Kurtuluş Savaşı dönemlerinde kullanılan bir evi aldıklarını duyururken evden çıkanların videosunu paylaşınca görüntüler sosyal medya büyük ilgi gördü. Evden sığınak olarak kullanılan bölmeler, paralar, saat ve birbirinden farklı malzemeler bulan içerik üreticisi 'evde minik garip odalar' olduğunu söyledi.

