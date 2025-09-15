onedio
Londra Sokaklarında Dolaşırken Hayallerindeki Mesleği Bulan Türk Gezgin

Londra Sokaklarında Dolaşırken Hayallerindeki Mesleği Bulan Türk Gezgin

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
15.09.2025 - 14:02

Dünya üzerinde sayısız meslek var elbette. Kimisi fiziksel gücünü kullanır, kimisi de öğrendiği bir beceriyi. Herkesin hayalinde ise mutlaka yapmak istediği bir meslek vardır. Suay Çakırca isimli Türk gezgin, Instagram hesabında paylaştığı videoda hayallerindeki mesleği Londra sokaklarında bulduğunu söyledi.

Peki bu meslek ne mi? :)

Kaynak: Instagram / kankangeziyor

Buradan izleyebilirsiniz;

Atkı sallayıcılığı!

Atkı sallayıcılığı!

Excel bilmenize gerek yok, sürekli mutlu insanlarla muhattap oluyorsunuz, insanların güzel anlarına tanıklık ediyorsunuz...Tek yapmanız gereken şey ise fotoğraf çekilen insanlara güzel pozlar verdirmek ve atkılarını sallamak!

Kim böyle bir işi olmasını istemez ki? :)

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
