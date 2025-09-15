Akbelen Direnişinin Sembolü Zehra Teyze Dün Öldü, Ağaçların Sökümü Bu Sabah Başladı
Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkinde maden için istimlak edilen alandaki ormanda ağaçların kesilmesine karşı mücadelesiyle tanınan Zehra Yıldırım, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Zehra Yıldırım’ın vefatının ertesi gününde Akbelen’de kıyım başladı! Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Köyü’nde kesim ekipleri, zeytin ağaçlarının sökümüne sabah saatlerinde başlandı. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, “Her yeri askerle çevirmişler, sanki teröristiz, öyle bir durum. Herkesten yardım ve destek istiyoruz” dedi. Zeytin ağaçlarının sökümüne karşı çıkan Muhtar Nejla Işık ve 3 köylünün gözaltına alındığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akbelen direnişinin sembol ismi olan Zehra Yıldırım hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zehra Teyzenin hayatının kaybetmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Akbelen’de zeytin ağaçlarının sökülmesi başladı.
Milas’taki Akbelen Ormanı’nda sabah erken saatlerde başlayan zeytin ağacı sökümüne köylüler tepki gösterdi. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, "Tek bir ağaca dokundurtmayacağım” dedi.
Akbelen Köyü’nde zeytin ağaçlarının sökümüne başlanması üzerine köylüler ve avukatları harekete geçti.
Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda sabah saatlerinde başlayan zeytin ağaçlarının sökümüne karşı çıkan Muhtar Nejla Işık ve 3 köylünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın