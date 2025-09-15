onedio


Akbelen Direnişinin Sembolü Zehra Teyze Dün Öldü, Ağaçların Sökümü Bu Sabah Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2025 - 12:39

Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkinde maden için istimlak edilen alandaki ormanda ağaçların kesilmesine karşı mücadelesiyle tanınan Zehra Yıldırım, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Zehra Yıldırım’ın vefatının ertesi gününde Akbelen’de kıyım başladı! Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Köyü’nde kesim ekipleri, zeytin ağaçlarının sökümüne sabah saatlerinde başlandı. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, “Her yeri askerle çevirmişler, sanki teröristiz, öyle bir durum. Herkesten yardım ve destek istiyoruz” dedi. Zeytin ağaçlarının sökümüne karşı çıkan Muhtar Nejla Işık ve 3 köylünün gözaltına alındığı öğrenildi.

'Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz” isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Zehra Yıldırım'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 'Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor. Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız.”

Zehra Teyzenin hayatının kaybetmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Akbelen’de zeytin ağaçlarının sökülmesi başladı.

Milas’taki Akbelen Ormanı’nda sabah erken saatlerde başlayan zeytin ağacı sökümüne köylüler tepki gösterdi. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, "Tek bir ağaca dokundurtmayacağım” dedi.

Akbelen Köyü’nde zeytin ağaçlarının sökümüne başlanması üzerine köylüler ve avukatları harekete geçti.

Zeytinliklerin taşınmasına imkan tanıyan torba yasayla getirilen düzenlemenin uygulanması için hazırlanan işleme karşı yaklaşık 10 köyden 77 yurttaş adına açılan davada, avukatlar Danıştay’da acil yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Dilekçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4 Ağustos 2025 tarihli Bakanlık oluruyla yürürlüğe giren Maden Kanunu'nun Geçici 45. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar başlıklı düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması istendi. 

Köylüler adına avkuatlar Arif Ali Cangı, İpek Sarıca, İsmail Hakkı Atal, Barış Aydın tarafından Danıştay 8. Dairesi'ne gönderilen dilekçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4 Ağustos 2025 tarihli Bakanlık oluruyla yürürlüğe giren 'Maden Kanunu'nun Geçici 45. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar' başlıklı düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması istendi. 

Dilekçede ayrıca düzenleyici işlemin dayanağı 7554 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile Maden Kanunu'na eklenen Geçici 45. maddesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasının ciddiye alınarak, Anayasa Mahkemesi'ne itirazen başvurulmasına, Anayasaya Mahkemesi'nin vereceği

karara kadar da dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, duruşmalı yapılacak yargılama sonunda düzenlemenin iptaline karar verilmesi talep edildi.

Danıştay 8. Daire’ye sunulan dilekçede, söküm işlemlerinin “olası yürütmeyi durdurma kararını etkisiz hale getirmeye yönelik” olduğu belirtilerek, hukuka aykırılığın derinleşmemesi ve ekolojik zararın önüne geçilmesi için acilen karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda sabah saatlerinde başlayan zeytin ağaçlarının sökümüne karşı çıkan Muhtar Nejla Işık ve 3 köylünün gözaltına alındığı öğrenildi.

