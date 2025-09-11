onedio
İstanbul'dan Paris'e Nostaljik Tren Yolculuğu Başladı: Bilet Fiyatları 800 Bin TL'den Başlıyor

İstanbul'dan Paris'e Nostaljik Tren Yolculuğu Başladı: Bilet Fiyatları 800 Bin TL'den Başlıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 10:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV ile TCDD iş birliğiyle düzenlenen İstanbul- Paris treninin seferlerinin başladığını duyurdu. İstanbul'da Halkalı Garı'ndan yola çıkacak olan tren Balkanlar ve Orta Avrupa üzerinden Paris'e ulaşacak. 5 gece 6 günlük yolculuğun tarihleri ve fiyatları da belli oldu. 

İşte, detaylar...

İstanbul'dan Paris'e nostaljik tren yolculuğu başlıyor!

İstanbul'dan Paris'e nostaljik tren yolculuğu başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV'ın Paris-İstanbul arasındaki tren seferleri hakkında açıklamada bulundu. TCFF ve MAV iş birliğiyle düzenlenen seferler, 5 gece 6 gün sürecek.

İstanbul'dan başlayacak olan tren yolculuğunda Balkanlar ve Orta Avrupa üzerinden Paris'e ulaşılacak.

İstanbul-Paris Treni Nereden Hareket Edecek?

İstanbul-Paris Treni Nereden Hareket Edecek?

Nostaljik bir yolculukla Paris'e ulaşan tren, Küçükçekmece'deki Halkalı Garı'ndan hareket ediyor. Eylül ayı itibarıyla ilk seferine başlayan İstanbul-Paris Turistik treni, 14 vagonlu ve 52 yolcu kapasiteli. 

2025 yılında Eylül ayında üç, Ekim ve Kasım aylarında ise birer tren seferi planlanlanıyor. Bakan Uraloğlu, gelecek programlar hakkında da bilgi vererek, özel trenlerin isimleri ve hareket tarihleri hakkında detayları paylaştı.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“14 Eylül’de ‘Constellation’ adlı tren Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı ise Halkalı’dan ayrılacak. 

17 Eylül’de Türkiye’ye ulaşacak olan ‘Paris-İstanbul 2’ treni, 18 Eylül’de ‘Latitudes 1’ adıyla dönüş seferine çıkacak. 

Ekim ayındaki sefer, 20 Ekim gecesi ‘Latitudes 2’ ismiyle Kapıkule’den Türkiye’ye girecek ve 21 Ekim akşamı ‘Marmara’ adıyla ülkemizden ayrılacak. 

Yılın son özel treni ise 1 Kasım gecesi ‘Balkan Explorer 3’ adıyla Türkiye’ye ulaşacak, 3 Kasım’da ‘Chastels of Transilvania’ ismiyle rotasına devam edecek.”

İstanbul-Paris Treninin bilet fiyatları da belli oldu!

İstanbul-Paris Treninin bilet fiyatları da belli oldu!

Deluxe (Çift Kişilik), Deluxe (Tek Kişilik), Superior Deluxe (Çift Kişilik), Superior Deluxe (Tek Kişilik) kabin seçenekleri bulunan İstanbul-Paris treninin biletleri iddialara göre, 16.900 eurodan başlayıp 28.500 euroya kadar ulaşıyor. 

Skyroad'un haberine göre, İstanbul-Paris tren biletleri için ödenecek 16.900 euroluk başlangıç fiyatı ele alındığında ise yolcuların yaklaşık olarak 821.000 TL 1.378.000 TL arasında bir ücret ödemesi gerekiyor.

