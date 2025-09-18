Fransa Cumhurbaşkanının Eşi Erkek Olmadığını Kanıtlamak İçin Mahkemeye Belge Sunacak
Bir influencer Candace Owens, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un erkek olduğunu iddia etti. Zorbalığı mahkemeye taşıyan Brigitte Macron’un ‘kadın olduğunu ve erkek olarak doğmadığını kanıtlamak için’ ABD mahkemesine bilimsel kanıt sunacağı öğrenildi. Macron’un avukatları BBC’ye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Brigitte Macron, kendisinin erkek olduğunu iddia eden influencera dava açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brigitte Macron’un erkek olmadığına dair bilimsel kanıtlar mahkemeye sunulacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın