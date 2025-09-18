onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fransa Cumhurbaşkanının Eşi Erkek Olmadığını Kanıtlamak İçin Mahkemeye Belge Sunacak

Fransa Cumhurbaşkanının Eşi Erkek Olmadığını Kanıtlamak İçin Mahkemeye Belge Sunacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.09.2025 - 15:33

Bir influencer Candace Owens, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un erkek olduğunu iddia etti. Zorbalığı mahkemeye taşıyan Brigitte Macron’un ‘kadın olduğunu ve erkek olarak doğmadığını kanıtlamak için’ ABD mahkemesine bilimsel kanıt sunacağı öğrenildi. Macron’un avukatları BBC’ye konuştu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Brigitte Macron, kendisinin erkek olduğunu iddia eden influencera dava açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Brigitte Macron, kendisinin erkek olduğunu iddia eden influencera dava açtı.

BBC’de yer alan habere göre influencer Candace Owens, Brigitte Macron’un erkek olduğunu iddia etti. Macron, bunun üzerine hakaret davası açtı. Macron’un BBC’ye konuşan avukatları Brigitte Macron’un bu iddialar karşısında oldukça üzüldüğünü belirtti. 

Avukatlar, iddiaların yanlış olduğunu dile getirerek mahkemeye yeni kanıtlar sunacaklarını vurguladı.

Brigitte Macron’un erkek olmadığına dair bilimsel kanıtlar mahkemeye sunulacak.

Brigitte Macron’un erkek olmadığına dair bilimsel kanıtlar mahkemeye sunulacak.

Avukatlar, Brigitte Macron’un hamileliği ve çocuklarını büyütmesine ilişkin fotoğrafların mahkemeye sunulacağını dile getirdi. 

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise geçen aylarda 'Bu, onurumu korumakla ilgili! Çünkü bu saçmalık. Bu, yanlış bilgiye sahip olduğunu gayet iyi bilen ve bunu zarar verme amacıyla, bir ideolojiye hizmet ederek ve aşırı sağ liderlerle köklü bağlantıları olan biri' açıklamasında bulunmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın