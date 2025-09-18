Uzaylılar Aramızda mı? Panama’da Görüntülenen Venom Benzeri Meteor Hakkındaki Asıl Gerçek
Panama’da çekildiği iddia edilen ve kısa sürede TikTok ile YouTube’da milyonlarca kez izlenen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcının bahçesine düştüğü iddia edilen cisim, Marvel karakteri Venom’a benzetilerek viral olurken, bilim insanları bu iddianın gerçek olmadığını açıkladı.
29 Ağustos’ta paylaşılan videolarda bir TikTok kullanıcısı, kaya benzeri cismin yeşilimsi-sarı bir sıvı sızdırdığını ve ardından yapışkan siyah bir kaplamaya dönüştüğünü gösterdi.
Ancak gerçek o kadar da 'fantastik' değil: Uzmanlar, bunun bir meteor olmadığını açıkladı.
Özetle, Panama’da “Venom” yok; bu olay, sosyal medyanın yanlış algıları ne kadar hızlı yayabileceğine dair güncel bir örnek oldu.
