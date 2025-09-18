Uzaylılar Aramızda mı? Panama’da Görüntülenen Venom Benzeri Meteor Hakkındaki Asıl Gerçek

Uzmanlara göre, en mantıklı açıklama cisimle ilgiliydi: Bu nesne bir meteor değil, silikon bazlı bir polimer olan polidimetilsiloksan (PDMS) ile yaygın bir çözücü olan hekzanın karışımından oluşuyor. Videolardaki kas benzeri titreşimler ve nefes alıyormuş gibi hareketler, polimerin fiziksel özelliklerinden kaynaklanıyordu; PDMS hekzanı emip şişerken, çözücü buharlaştığında düzensiz şekilde büzülerek canlıymış gibi hareketler oluşturuyordu. Renk, doku ve bu hareketler birleşince izleyenlere sanki gerçek bir organizma izlenimi veriyordu.

PDMS ve hekzan, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan maddeler olup, tıptan mutfak ekipmanlarına, yağlayıcılardan yalıtım malzemelerine kadar pek çok farklı alanda karşımıza çıkıyor.