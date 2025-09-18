onedio
Uzaylılar Aramızda mı? Panama’da Görüntülenen Venom Benzeri Meteor Hakkındaki Asıl Gerçek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 13:14

Panama’da çekildiği iddia edilen ve kısa sürede TikTok ile YouTube’da milyonlarca kez izlenen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcının bahçesine düştüğü iddia edilen cisim, Marvel karakteri Venom’a benzetilerek viral olurken, bilim insanları bu iddianın gerçek olmadığını açıkladı.

29 Ağustos’ta paylaşılan videolarda bir TikTok kullanıcısı, kaya benzeri cismin yeşilimsi-sarı bir sıvı sızdırdığını ve ardından yapışkan siyah bir kaplamaya dönüştüğünü gösterdi.

@kinpanama isimli kullanıcı, paylaşımında cismin yanık kokusu yaydığını iddia ederek üniversitelere başvurduğunu ancak hiçbir geri dönüş alamadığını söyledi.

Videolar, haklı olarak kısa sürede hem TikTok hem de YouTube’da hızla yayıldı.

Kullanıcılar nesneyi Marvel karakteri Venom’a benzetirken, kısa sürede milyonlarca izlenen videolar uzaylı yaşamından yapay zeka efektlerine kadar birçok spekülasyona yol açtı.

Ancak gerçek o kadar da 'fantastik' değil: Uzmanlar, bunun bir meteor olmadığını açıkladı.

Uzmanlara göre, en mantıklı açıklama cisimle ilgiliydi: Bu nesne bir meteor değil, silikon bazlı bir polimer olan polidimetilsiloksan (PDMS) ile yaygın bir çözücü olan hekzanın karışımından oluşuyor. Videolardaki kas benzeri titreşimler ve nefes alıyormuş gibi hareketler, polimerin fiziksel özelliklerinden kaynaklanıyordu; PDMS hekzanı emip şişerken, çözücü buharlaştığında düzensiz şekilde büzülerek canlıymış gibi hareketler oluşturuyordu. Renk, doku ve bu hareketler birleşince izleyenlere sanki gerçek bir organizma izlenimi veriyordu.

PDMS ve hekzan, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan maddeler olup, tıptan mutfak ekipmanlarına, yağlayıcılardan yalıtım malzemelerine kadar pek çok farklı alanda karşımıza çıkıyor.

Özetle, Panama’da “Venom” yok; bu olay, sosyal medyanın yanlış algıları ne kadar hızlı yayabileceğine dair güncel bir örnek oldu.

