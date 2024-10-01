Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonunda İçme Suyunu Nereden Buluyorlar?

Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonunda İçme Suyunu Nereden Buluyorlar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
01.10.2024 - 18:58

Uzaya bir şey göndermek oldukça pahalıdır. Sadece bir galon su göndermek bile tam 83.000 dolara mal oluyor! Peki, bu kadar yüksek maliyetlerle başa çıkmak için NASA ne yapıyor?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir galon suyun ISS'e taşınmasının 83.000 dolara mal olduğunu hayal edin. Dört astronotun her biri için gerekli olan günlük 12 galon su ihtiyacı düşünüldüğünde, NASA’nın bütçesini zorlayabilecek bir masraf anlamına geliyor.

Bir galon suyun ISS'e taşınmasının 83.000 dolara mal olduğunu hayal edin. Dört astronotun her biri için gerekli olan günlük 12 galon su ihtiyacı düşünüldüğünde, NASA’nın bütçesini zorlayabilecek bir masraf anlamına geliyor.

Bu yüzden her damla su çok kıymetli ve geri dönüşüm olmadan bu kadar suyu sağlamak imkansız olurdu.

Bu nedenle ISS, çevresindeki her damla suyu toplayan oldukça karmaşık bir su sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca suyun tadı da şaşırtıcı derecede iyi deniyor!

Bu nedenle ISS, çevresindeki her damla suyu toplayan oldukça karmaşık bir su sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca suyun tadı da şaşırtıcı derecede iyi deniyor!

NASA’nın su sistemi yöneticisi Layne Carter, “Eğer suyun geri dönüştürülmüş idrar ve ter olduğunu psikolojik olarak aşabilirseniz, tadı şişelenmiş su gibi.” diye belirtiyor.

NASA’nın su sistemi yöneticisi Layne Carter, “Eğer suyun geri dönüştürülmüş idrar ve ter olduğunu psikolojik olarak aşabilirseniz, tadı şişelenmiş su gibi.” diye belirtiyor.

NASA’nın ISS'teki su sistemleri; nefesle yayılan nem, ter, idrar ve hatta lavabolar ile duşlardan gelen suyu toplar. Bu sıvılar daha sonra ileri filtreleme sistemleri sayesinde içilebilir hale getirilir.

NASA’nın ISS'teki su sistemleri; nefesle yayılan nem, ter, idrar ve hatta lavabolar ile duşlardan gelen suyu toplar. Bu sıvılar daha sonra ileri filtreleme sistemleri sayesinde içilebilir hale getirilir.

Astronotlar bu suyu her gün güvenle içiyor ancak işin arka planında oldukça gelişmiş teknoloji yatıyor. Öte yandan ISS’te yalnızca Amerikalı astronotlar idrarı geri dönüştürerek su elde etmiyor.

Astronotlar bu suyu her gün güvenle içiyor ancak işin arka planında oldukça gelişmiş teknoloji yatıyor. Öte yandan ISS’te yalnızca Amerikalı astronotlar idrarı geri dönüştürerek su elde etmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstasyonda iki ayrı su sistemi bulunuyor: biri Amerikan, diğeri ise Rus sistemine ait. Rus astronotlar yalnızca duş suyu ve ter buharından elde edilen suyu geri dönüştürürken Amerikalılar idrar dahil her türlü atık sıvıyı yeniden kullanıyorlar.

İstasyonda iki ayrı su sistemi bulunuyor: biri Amerikan, diğeri ise Rus sistemine ait. Rus astronotlar yalnızca duş suyu ve ter buharından elde edilen suyu geri dönüştürürken Amerikalılar idrar dahil her türlü atık sıvıyı yeniden kullanıyorlar.

NASA, 1981’den beri suyu iyotla dezenfekte ediyor ancak yöntem, fazla iyotun tiroid sorunlarına yol açmaması için ek filtreleme gerektiriyor.

NASA, 1981’den beri suyu iyotla dezenfekte ediyor ancak yöntem, fazla iyotun tiroid sorunlarına yol açmaması için ek filtreleme gerektiriyor.

Rusya ise 1986’da Sovyetler Birliği’nin Mir uzay istasyonunu başlattığından beri su dezenfeksiyonunda gümüş kullanıyor.

Rusya ise 1986’da Sovyetler Birliği’nin Mir uzay istasyonunu başlattığından beri su dezenfeksiyonunda gümüş kullanıyor.

Her iki sistem de astronotların sağlığını koruma ve ISS’te suyun içilebilir kalmasını sağlama konusunda oldukça etkili.

Her iki sistem de astronotların sağlığını koruma ve ISS’te suyun içilebilir kalmasını sağlama konusunda oldukça etkili.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın