Astronotlar Yer Çekimi Olmadığı Halde Uzayda Nasıl Bitki Yetiştirebiliyor?
Astronotlar Yer Çekimi Olmadığı Halde Uzayda Nasıl Bitki Yetiştirebiliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya’da bitki yetiştirmek bazen zorlayıcı olabilir ancak yer çekimsiz bir ortamda bu süreç daha da karmaşık hale geliyor. Normalde, bitkilerin kökleri yer çekimi sayesinde toprağa doğru büyür ve gerekli su ile besin maddelerini emer.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu karmaşık yapıyı düzenlemek için NASA, astronotların uzayda bitki yetiştirmesi amacıyla "Veggie" adlı özel bir sistem geliştirdi.
Veggie, astronotların bitki yetiştirebilmesi için özel olarak tasarlanmış bir ‘bahçe odası’. Bu odada bitkiler, yer çekimsiz ortamda büyüyebilecekleri yapay bir çevreye sahip.
Veggie sistemi, bitkilerin köklerinin bir yönde büyümesini sağlamak için “bitki yastıkları” adı verilen gübre dolu torbalar kullanıyor. Bu torbaların içindeki küçük fitiller suyu emiyor ve tohumlar bu fitillere yapıştırılıyor.
Bitkilerin büyüyebilmesi için ışık da şart. Veggie’de bitkilerin üstünde LED ışıkları bulunuyor, bu ışıklar bitkilere fotosentez yapmaları için gerekli enerjiyi sağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Astronotların tüketebilmesi için bu bitkilerin güvenli olduğundan emin olunması gerekiyor. NASA, bitkilerin sağlıklı ve besleyici olmasını sağlamak için çeşitli testler yapıyor.
Uzayda yetiştirilen bitkilerin astronotların enerji ihtiyaçlarını karşılaması, kolayca tüketilebilir olması ve herhangi bir yan etkisinin olmaması büyük önem taşıyor.
Uzay ajansları bu süreci daha da geliştirmek ve uzayda gıda üretimini daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte, astronotların uzayda yetiştirdikleri yiyeceklerle kendi kendilerine yetebilmeleri mümkün olabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın