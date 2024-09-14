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Astronotlar Yer Çekimsiz Ortamda Tuvalet İhtiyacını Nasıl Karşılayabiliyor?

Astronotlar Yer Çekimsiz Ortamda Tuvalet İhtiyacını Nasıl Karşılayabiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
14.09.2024 - 12:37

Uzay yolculukları büyüleyici olabilir ama astronotlar da tıpkı bizler gibi tuvalete gitmek zorunda. Peki, yerçekimsiz bir ortamda bu nasıl oluyor?

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ISS gibi modern uzay istasyonlarında astronotların tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış sistemler kullanılıyor. Yer çekimi olmadığı için atıklar, tıpkı dünyadaki tuvaletlerde olduğu gibi serbestçe akamıyor.

ISS gibi modern uzay istasyonlarında astronotların tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış sistemler kullanılıyor. Yer çekimi olmadığı için atıklar, tıpkı dünyadaki tuvaletlerde olduğu gibi serbestçe akamıyor.

Bunun yerine, mikro yer çekimi ortamında atıkların güvenli şekilde uzaklaştırılması için emiş ve hava akımı kullanılıyor.

Astronotlar, tuvaletlerini yaparken kendilerini yerlerine sabitlemek zorundalar. Zira yer çekimi olmadığında, basit bir hareketle tuvaletten uzaklaşmak işten bile değil!

Astronotlar, tuvaletlerini yaparken kendilerini yerlerine sabitlemek zorundalar. Zira yer çekimi olmadığında, basit bir hareketle tuvaletten uzaklaşmak işten bile değil!

Astronotlar, idrarlarını yaparken ciltlerine sıkıca oturan bir emiş hunisi kullanıyorlar ve katı atıklar için tuvaletin kapağı kaldırıldığında hemen emiş başlıyor.

Astronotlar, idrarlarını yaparken ciltlerine sıkıca oturan bir emiş hunisi kullanıyorlar ve katı atıklar için tuvaletin kapağı kaldırıldığında hemen emiş başlıyor.

Katı atıklar vakumlu torbalara çekilerek, hava geçirmez kaplara yerleştiriliyor. Bu atıklar, uzay istasyonuna erzak getiren kargo gemilerine yükleniyor ve bu gemiler Dünya atmosferine geri döndüğünde yanarak tamamen yok oluyor.

Katı atıklar vakumlu torbalara çekilerek, hava geçirmez kaplara yerleştiriliyor. Bu atıklar, uzay istasyonuna erzak getiren kargo gemilerine yükleniyor ve bu gemiler Dünya atmosferine geri döndüğünde yanarak tamamen yok oluyor.

Bazı dışkı örnekleri ise dondurularak Dünya'ya geri getiriliyor ve test ediliyor.

Bazı dışkı örnekleri ise dondurularak Dünya'ya geri getiriliyor ve test ediliyor.
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İdrar ise su kadar değerli bir kaynağın israf edilmemesi için geri dönüştürülüyor. ISS’de, idrarlar su geri kazanım sistemine aktarılıyor ve burada ter ve nefes yoluyla kaybedilen nemle birlikte toplanıyor.

İdrar ise su kadar değerli bir kaynağın israf edilmemesi için geri dönüştürülüyor. ISS’de, idrarlar su geri kazanım sistemine aktarılıyor ve burada ter ve nefes yoluyla kaybedilen nemle birlikte toplanıyor.

Ardından bu sıvılar su işleme sistemi tarafından içilebilir suya dönüştürülüyor. NASA astronotu Jessica Meir, bu süreci şöyle özetliyor: "Uzay istasyonunda, idrar da dahil olmak üzere, su bazlı sıvıların %90’ını geri dönüştürüyoruz. Bugünün kahvesi yarının kahvesi oluyor!"

Ardından bu sıvılar su işleme sistemi tarafından içilebilir suya dönüştürülüyor. NASA astronotu Jessica Meir, bu süreci şöyle özetliyor: "Uzay istasyonunda, idrar da dahil olmak üzere, su bazlı sıvıların %90’ını geri dönüştürüyoruz. Bugünün kahvesi yarının kahvesi oluyor!"

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