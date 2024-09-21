Bir Astronot Tek Başına Uzay Boşluğunda En Fazla Ne Kadar Hayatta Kalabilir?

Uzayın büyüleyici ve bilinmeyen dünyasına adım attığınızda, insanlığın ne kadar ileri gittiğini görmek gerçekten etkileyici.

Ancak uzay boşluğunda ne kadar süre hayatta kalabileceğimiz sorusu, düşündüğünüzden çok daha karmaşık! Peki neden?