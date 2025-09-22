Eğitim Koçu Açıkladı: O Kişiyi Aslında Neden Unutamıyoruz?

Eğitim danışmanı Eliz Emrah Oktay, Instagram’da paylaştığı içeriklerle sık sık gündeme geliyor. Son paylaşımında ise, bir kişiyi neden yıllar geçse de unutamadığımıza dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Oktay’a göre, bir öpücük bile karşımızdaki kişinin DNA’sını uzun süre vücudumuzda taşıyor. Üstelik işin içine cinsel birliktelik girdiğinde bu etki daha da uzuyor. Böylece sadece hafızamızda değil, hücrelerimizde de iz bırakan bir bağ oluşuyor. Oktay, bunun kulağa romantik gelse de aslında “karmik bir yük” anlamına geldiğini ifade ediyor.
İşte o video:
Onu neden unutamıyoruz?
