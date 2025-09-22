Eğitim Koçu Açıkladı: O Kişiyi Aslında Neden Unutamıyoruz?

Eğitim danışmanı Eliz Emrah Oktay, Instagram'da paylaştığı videolarla belirli aralıklarla viral oluyor. Oktay, bu sefer de bir kişiyi neden unutamadığımızı açıkladı.

Bir kişiyle öpüşmenin bile DNA'sını yaklaşık olarak 3 yıla kadar vücudumuzda taşımamıza sebep olduğunu dile getiren Oktay, cinsel birliktelikle birlikte bu sürenin 5 yıla kadar çıkabileceğini de belirtiyor. Bu nedenle o kişiyi sadece zihnimizde değil hücrelerimizde de taşıdığımızı dile getiriyor. Kulağa her ne kadar 'romantik' gelse de aslında o kişinin karmik borçlarını da yükleniyoruz.