Eğitim Koçu Açıkladı: O Kişiyi Aslında Neden Unutamıyoruz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 17:01

Eğitim danışmanı Eliz Emrah Oktay, Instagram’da paylaştığı içeriklerle sık sık gündeme geliyor. Son paylaşımında ise, bir kişiyi neden yıllar geçse de unutamadığımıza dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Oktay’a göre, bir öpücük bile karşımızdaki kişinin DNA’sını uzun süre vücudumuzda taşıyor. Üstelik işin içine cinsel birliktelik girdiğinde bu etki daha da uzuyor. Böylece sadece hafızamızda değil, hücrelerimizde de iz bırakan bir bağ oluşuyor. Oktay, bunun kulağa romantik gelse de aslında “karmik bir yük” anlamına geldiğini ifade ediyor.

İşte o video:

Onu neden unutamıyoruz?

Eğitim danışmanı Eliz Emrah Oktay, Instagram'da paylaştığı videolarla belirli aralıklarla viral oluyor. Oktay, bu sefer de bir kişiyi neden unutamadığımızı açıkladı.

Bir kişiyle öpüşmenin bile DNA'sını yaklaşık olarak 3 yıla kadar vücudumuzda taşımamıza sebep olduğunu dile getiren Oktay, cinsel birliktelikle birlikte bu sürenin 5 yıla kadar çıkabileceğini de belirtiyor. Bu nedenle o kişiyi sadece zihnimizde değil hücrelerimizde de taşıdığımızı dile getiriyor. Kulağa her ne kadar 'romantik' gelse de aslında o kişinin karmik borçlarını da yükleniyoruz.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
