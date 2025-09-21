Bilim İnsanları Açıkladı: İnsanlık Yepyeni Bir Evrim Sürecine Giriyor

Tarımın başlamasından mühendislik yapıları, aşılar ve modern biyoteknolojiye kadar birçok ilerleme, kültürel evrim sayesinde gerçekleşti. Günümüzde doğumların üçte biri sezaryenle, dörtte üçü gözlük kullanarak gerçekleşiyor; doğal seçilim açısından dezavantaj olan bu durumlar kültürel çözümler sayesinde hayatta kalmayı engellemiyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar kültürel evrimin riskler de taşıdığını hatırlatıyor. Waring, “Evrim her zaman iyi çözümler üretmez; bazen acımasız sonuçlar da doğurabilir. Kültürel evrim, ilerleme veya üstünlük anlamına gelmez” diyor.