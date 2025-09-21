Bilim İnsanları Açıkladı: İnsanlık Yepyeni Bir Evrim Sürecine Giriyor
ABD’deki bilim insanları, insanlığın artık sadece genetik temelli bir tür olmaktan çıkıp, kültürün yönlendirdiği yepyeni bir evrim sürecine girdiğini açıkladı. Araştırmaya göre toplumlar, tıpkı karınca kolonileri veya arı kovanları gibi kolektif hareket eden “süperorganizmalar” haline geliyor.
Kaynak: euronews
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maine Üniversitesi’nden bilim insanları, insan evriminde çarpıcı bir değişimin yaşandığını öne sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“İnsan evrimi farklı bir hız kazanıyor. Kültür, genetikten daha belirleyici bir rol oynuyor”
Araştırma insanlık tarihindeki büyük sıçramaların genetikten çok kültürel gelişmelerle mümkün olduğunu vurguluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın