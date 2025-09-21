onedio
Bilim İnsanları Açıkladı: İnsanlık Yepyeni Bir Evrim Sürecine Giriyor

Bilim İnsanları Açıkladı: İnsanlık Yepyeni Bir Evrim Sürecine Giriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 16:17

ABD’deki bilim insanları, insanlığın artık sadece genetik temelli bir tür olmaktan çıkıp, kültürün yönlendirdiği yepyeni bir evrim sürecine girdiğini açıkladı. Araştırmaya göre toplumlar, tıpkı karınca kolonileri veya arı kovanları gibi kolektif hareket eden “süperorganizmalar” haline geliyor.

Kaynak: euronews

Maine Üniversitesi’nden bilim insanları, insan evriminde çarpıcı bir değişimin yaşandığını öne sürüyor.

Araştırmaya göre insanlık, artık sadece genetik bireylerden oluşan bir tür olmanın ötesine geçiyor; toplumlar, tıpkı karınca kolonileri veya arı kovanları gibi kolektif hareket eden “süperorganizmalar” haline geliyor.

“İnsan evrimi farklı bir hız kazanıyor. Kültür, genetikten daha belirleyici bir rol oynuyor”

Euronews'in haberine göre, çalışmada COVID-19 pandemisi örnek olarak gösteriliyor. İnsanlar bireysel değil, toplumsal ölçekte bir “bağışıklık sistemi” gibi hareket ederek toplumu korumaya çalıştı.

Araştırma insanlık tarihindeki büyük sıçramaların genetikten çok kültürel gelişmelerle mümkün olduğunu vurguluyor.

Tarımın başlamasından mühendislik yapıları, aşılar ve modern biyoteknolojiye kadar birçok ilerleme, kültürel evrim sayesinde gerçekleşti. Günümüzde doğumların üçte biri sezaryenle, dörtte üçü gözlük kullanarak gerçekleşiyor; doğal seçilim açısından dezavantaj olan bu durumlar kültürel çözümler sayesinde hayatta kalmayı engellemiyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar kültürel evrimin riskler de taşıdığını hatırlatıyor. Waring, “Evrim her zaman iyi çözümler üretmez; bazen acımasız sonuçlar da doğurabilir. Kültürel evrim, ilerleme veya üstünlük anlamına gelmez” diyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
