Aşk, Para ve Huzur... Bu Haftanın En Şanslı Burçları Hangisi?

Aşk, Para ve Huzur... Bu Haftanın En Şanslı Burçları Hangisi?

Metehan Bozkurt
21.09.2025 - 15:56

Bu hafta gökyüzü bazı burçların yanında olacak. Aşk hayatında beklenmedik gelişmeler, maddi konularda açılan yeni fırsatlar ve içsel huzuru destekleyen enerjiler öne çıkıyor. Peki aşkı, parayı ve huzuru aynı anda yakalama şansı kimlerin ayağına geliyor? İşte bu haftanın en şanslı burçları…

Başak Burcu

Başak Burcu

Uzun süredir çabalayan Başakların emeği bu hafta karşılık bulabilir. İş hayatında, eğitimde ya da kişisel hedeflerde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Özellikle doğru adımları atan Başaklar için bu süreç büyük bir dönüm noktası olabilir.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

İletişim yetenekleri sayesinde İkizler burçları bu hafta ön plana çıkıyor. Yeni insanlarla tanışmak, farklı ortamlara girmek ya da kendilerini ifade etmek için doğru bir zaman. Sosyal çevrelerinden gelebilecek sürpriz destekler onları mutlu edebilir.

Yay Burcu

Yay Burcu

Enerjisi yüksek Yay burçları için hareketli bir dönem başlıyor. Seyahat planları, yeni girişimler veya uzun süredir akıllarında olan projeler için gökyüzü fırsatlar sunuyor. Bu hafta “risk alırsam ne olur?” diye düşünen Yaylar kazançlı çıkabilir.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Yengeçler bu hafta özellikle aile ve ev konularında rahatlıyor. İç huzuru bulmak, sevdikleriyle bağlarını güçlendirmek ya da beklenmedik bir destek almak gündemde olabilir. Küçük sürprizlerle moral bulacakları bir süreç onları bekliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
