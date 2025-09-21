onedio
Eğitim Müfredatının Evli Öğretmenlere Göre Şekillendiğini Söyleyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Eğitim Müfredatının Evli Öğretmenlere Göre Şekillendiğini Söyleyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 14:19

Sizler de takdir edersiniz ki birçok meslek dallarında ve gruplarında çeşitli ayrımcılıklar ve adaletsizliğe uğramak mümkün. Bunlardan bir tanesi de 'izin' konusu.

Günümüz çalışma sistemlerinde genellikle apar topar izin alan kişiler işleyişte zaman zaman aksamalara sebep olabiliyor. Bu nedenle de ekip çalışması bir yerde baltalanmış oluyor. Bir sosyal medya kullanıcısı ise konuyu eğitim sektörüne getirerek müfredatın evli olan öğretmenlere göre şekillendiğini öne sürdü. Evli olan kişilerin izin konusunda öncelendiğini vurgulayan kullanıcı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

İşte detaylar...

Geçtiğimiz saatlerde bir kullanıcının attığı tweet ortalığı fena karıştırdı.

twitter.com

Müfredatın evli olan öğretmenlerin hayatına göre şekillendiğini dile getiren kullanıcı, sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Öyle ki, yıllık izinden tutun da doğum iznine kadar birçok izin türü genel çalışma akışını şekillendiriyor. Peki diğer kullanıcılar bunun hakkında neler düşünmüşler?

Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

twitter.com

Emre Keskin

ya amk bir bu kalmıştı eleştirmedigibiz