Bugatti'yi Geride Bıraktı: BYD Yangwang U9 Xtreme, Dünyanın En Hızlı Üretim Arabası Oldu

1.200V platform üzerine inşa edilen ilk üretim elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyor. Standart U9’un 800V mimarisi ve 1.288 beygir gücü, Xtreme ile ciddi şekilde yükselmiş durumda. BYD, U9 Xtreme’de yüzde 170 daha yoğun Blade bataryalar kullanarak aracın enerji çekişini geleneksel EV’lerin on katına çıkarmış. 50 santimetre daha küçük lastikler de performansı destekliyor. Tüm bu güç ve hızına rağmen U9 Xtreme, standart U9’dan sadece 5 kg daha ağır.