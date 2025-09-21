Bugatti'yi Geride Bıraktı: BYD Yangwang U9 Xtreme, Dünyanın En Hızlı Üretim Arabası Oldu
Çinli otomobil üreticisi BYD, 3.000 beygirlik Yangwang U9 Xtreme ile hız rekorunu altüst etti. Alman pistinde ulaşılan 308 mph ile Bugatti’yi geride bırakan hiper otomobil, sadece performansıyla değil teknoloji ve tasarımıyla da dikkat çekiyor.
Yangwang U9 Xtreme, sadece hız değil, elektrikli otomobil dünyasında da çıtayı yükseltiyor.
U9 Xtreme, dört elektrik motoru sayesinde tam 2.978 beygir güç üretiyor.
