Bugatti'yi Geride Bıraktı: BYD Yangwang U9 Xtreme, Dünyanın En Hızlı Üretim Arabası Oldu

Metehan Bozkurt
21.09.2025 - 11:19

Çinli otomobil üreticisi BYD, 3.000 beygirlik Yangwang U9 Xtreme ile hız rekorunu altüst etti. Alman pistinde ulaşılan 308 mph ile Bugatti’yi geride bırakan hiper otomobil, sadece performansıyla değil teknoloji ve tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Çinli otomobil üreticisi BYD, 3.000 beygirlik arabası Yangwang U9 Xtreme ile dünyanın en hızlı üretim otomobili unvanını kazandı.

Alman ATP Patenburg pisti’nde yapılan testte hiper otomobil 308,4 mph (yaklaşık 496 km/s) hıza ulaşarak Bugatti Chiron’u geride bıraktı.

Yangwang U9 Xtreme, sadece hız değil, elektrikli otomobil dünyasında da çıtayı yükseltiyor.

Ağustos ayında standart U9 modeliyle 293,54 mph hıza ulaşan BYD, şimdi elektrikli otomobiller arasında da rekor kırmış oldu. 2019’da Bugatti Chiron Super Sport 300+ 304,8 mph ile en hızlı üretim otomobil rekoruna sahipti. Şu anda en hızlılar listesinde Aspark Owl 272,6 mph ve Rimac Nevera R 268,2 mph ile öne çıkıyor.

U9 Xtreme, dört elektrik motoru sayesinde tam 2.978 beygir güç üretiyor.

1.200V platform üzerine inşa edilen ilk üretim elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyor. Standart U9’un 800V mimarisi ve 1.288 beygir gücü, Xtreme ile ciddi şekilde yükselmiş durumda. BYD, U9 Xtreme’de yüzde 170 daha yoğun Blade bataryalar kullanarak aracın enerji çekişini geleneksel EV’lerin on katına çıkarmış. 50 santimetre daha küçük lastikler de performansı destekliyor. Tüm bu güç ve hızına rağmen U9 Xtreme, standart U9’dan sadece 5 kg daha ağır.

