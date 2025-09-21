Araştırmalar Ortaya Koydu: Yaşlılarda Kilo Dalgalanması Beyni Hızla Etkiliyor
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Yeni yapılan araştırmalar, yaşlı yetişkinlerde kilo dalgalanmalarının yalnızca fiziksel sağlık değil, beyin sağlığı üzerinde de etkili olduğunu ortaya koydu. Veriler, yıldan yıla kilosu %5’ten fazla değişen kişilerin bilişsel yetilerini daha hızlı kaybetme riski taşıdığını gösteriyor. Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü bireylerin kilo takibini düzenli yapmasını ve ani değişimlerde doktora danışmasını öneriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaş aldıkça hafif bilişsel bozukluklar son derece yaygın bir durum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmada 4 binden fazla yetişkinin 11 yıllık kilo, vücut kitle indeksi ve bel çevresi verileri analiz edildi.
Bilişsel Düşüşün Erken İşaretleri
Kilo Dalgalanmalarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın