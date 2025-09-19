onedio
Sırf Konuşmak İçin Bile Erkeklerin Kendisine Binlerce Lira Ödediğini İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar

Sırf Konuşmak İçin Bile Erkeklerin Kendisine Binlerce Lira Ödediğini İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 14:08

29 yaşındaki model Jolene Dawson, evli erkeklerin kendisine olan ilgisini anlattı. Dawson, sadece sohbet etmek için bile binlerce lira ödendiğini söylüyor.

Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki model ve influencer Jolene Dawson, evli erkeklerin kendisine olan ilgisini açıksözlülükle dile getirdi.

Dawson, birçok erkeğin yalnızca onunla sohbet edebilmek için yüksek meblağlar ödemeye hazır olduğunu söylüyor.

Daha önce “kedi gibi görünmek” için 10 bin sterlin harcamasıyla gündeme gelen Dawson, geçirdiği estetik operasyonlardan sonra evli erkeklerin ilgisinin gözle görülür şekilde arttığını belirtti.

İlk göğüs büyütme ameliyatından sonra gelen mesajların neredeyse katlandığını söyleyen model, botoks, dudak dolgusu ve yanak implantı gibi farklı estetik müdahalelerden geçtiğini de aktardı.

“İlgiler özellikle kırklı ve ellili yaşlardaki erkeklerden geliyor” diyen Dawson,

Bu yaş grubunun çoğunlukla evli olmasından dolayı kendini zor bir durumda bulduğunu itiraf etti:

“Bana ulaşan erkeklerin büyük kısmı evli çıkıyor. Açıkçası bu durum beni kötü hissettiriyor ama onların eşlerini aldatması benim sorumluluğum değil. Bir erkek bana evli olduğunu baştan söylerse kesinlikle geri çeviriyorum, fakat çoğu dürüst davranmıyor.”

Bazı erkeklerin yalnızca sohbet edebilmek için binlerce sterlin harcadığını belirten model, bir hayranının yalnızca bir saatlik FaceTime görüşmesi için 1.500 sterlin ödediğini de açıkladı. Bunun dışında kendisine maddi destek sağlayan birçok kişinin olduğunu belirten Dawson “Bazen sadece hayatımı kolaylaştırmak için para gönderenler oluyor. Gözlerimi yaşartacak kadar büyük meblağlar almadım ama her katkıyı değerli buluyorum” dedi.

