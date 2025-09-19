Sırf Konuşmak İçin Bile Erkeklerin Kendisine Binlerce Lira Ödediğini İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar

Bu yaş grubunun çoğunlukla evli olmasından dolayı kendini zor bir durumda bulduğunu itiraf etti:

“Bana ulaşan erkeklerin büyük kısmı evli çıkıyor. Açıkçası bu durum beni kötü hissettiriyor ama onların eşlerini aldatması benim sorumluluğum değil. Bir erkek bana evli olduğunu baştan söylerse kesinlikle geri çeviriyorum, fakat çoğu dürüst davranmıyor.”

Bazı erkeklerin yalnızca sohbet edebilmek için binlerce sterlin harcadığını belirten model, bir hayranının yalnızca bir saatlik FaceTime görüşmesi için 1.500 sterlin ödediğini de açıkladı. Bunun dışında kendisine maddi destek sağlayan birçok kişinin olduğunu belirten Dawson “Bazen sadece hayatımı kolaylaştırmak için para gönderenler oluyor. Gözlerimi yaşartacak kadar büyük meblağlar almadım ama her katkıyı değerli buluyorum” dedi.