İşçi ve Memur Arasındaki Fark Kapanıyor! Doğum İzni 6 Ay Oluyor: Çalışan Anneleri Sevindiren Yeni Düzenleme
Türkiye'de azalan doğum oranlarına karşı atılan en kritik adımlardan biri hayata geçiyor: Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izni süresi, tam 24 haftaya yani 6 aya uzatılıyor. Ayrıca, eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından müjdelenen bu kapsamlı düzenleme, yakında Meclis gündemine taşınacak.
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılıyor: Anneler için yeni dönem başlıyor.
Babalar çin doğum izni 10 güne çıkarılıyor!
