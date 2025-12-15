İşçi ve Memur Arasındaki Fark Kapanıyor! Doğum İzni 6 Ay Oluyor: Çalışan Anneleri Sevindiren Yeni Düzenleme

Hükûmet, aile yapısını güçlendirme ve doğum oranlarını destekleme politikaları kapsamında, çalışan annelerin en çok beklediği düzenlemeyi tamamladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın resmen doğruladığı bilgiye göre, hâlihazırda toplam 16 hafta olarak uygulanan ücretli doğum izni, 8 hafta daha eklenerek 24 haftaya (6 aya) uzatılıyor. Bu önemli değişikliğin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Nüfus yapısının korunması ve ailelerin teşvik edilmesi amacıyla atılan bu adım, kadınların iş hayatından kopmadan, bebekleriyle geçirecekleri süreyi önemli ölçüde artıracak. Mevcut sistemde doğum öncesi ve sonrası sekizer hafta olarak uygulanan toplam 16 haftalık süre, yeni düzenleme ile birlikte anne ve bebek sağlığına daha uzun bir süre ayrılmasına olanak tanıyacak.