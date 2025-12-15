onedio
İşçi ve Memur Arasındaki Fark Kapanıyor! Doğum İzni 6 Ay Oluyor: Çalışan Anneleri Sevindiren Yeni Düzenleme

Ali Can YAYCILI
15.12.2025 - 08:19

Türkiye'de azalan doğum oranlarına karşı atılan en kritik adımlardan biri hayata geçiyor: Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izni süresi, tam 24 haftaya yani 6 aya uzatılıyor. Ayrıca, eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından müjdelenen bu kapsamlı düzenleme, yakında Meclis gündemine taşınacak.

Doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılıyor: Anneler için yeni dönem başlıyor.

Hükûmet, aile yapısını güçlendirme ve doğum oranlarını destekleme politikaları kapsamında, çalışan annelerin en çok beklediği düzenlemeyi tamamladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın resmen doğruladığı bilgiye göre, hâlihazırda toplam 16 hafta olarak uygulanan ücretli doğum izni, 8 hafta daha eklenerek 24 haftaya (6 aya) uzatılıyor. Bu önemli değişikliğin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Nüfus yapısının korunması ve ailelerin teşvik edilmesi amacıyla atılan bu adım, kadınların iş hayatından kopmadan, bebekleriyle geçirecekleri süreyi önemli ölçüde artıracak. Mevcut sistemde doğum öncesi ve sonrası sekizer hafta olarak uygulanan toplam 16 haftalık süre, yeni düzenleme ile birlikte anne ve bebek sağlığına daha uzun bir süre ayrılmasına olanak tanıyacak.

Babalar çin doğum izni 10 güne çıkarılıyor!

Düzenleme sadece anneleri değil, babaları da kapsıyor. Çalışanlar arasında mevcut hak farklılıklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen çalışma kapsamında, eşi doğum yapan işçi babalara tanınan 5 günlük babalık izni de iki katına çıkarılarak 10 güne yükseltiliyor. Böylece, memur babalarla işçi babalar arasındaki izin süresi eşitlemiş olacak ve yeni doğum yapan ailelere ilk günlerde destek için daha uzun bir süre sağlanmış olacak.

