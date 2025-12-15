onedio
article/comments
article/share
İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Kar Müjdesini Verdi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Kar Müjdesini Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.12.2025 - 07:52

Aralık ayının sonlarına doğru yaklaşırken İstanbul'da etkili olan ılık sıcaklıklar vatandaşları kara kara düşündürdü. 'Bu sene kar yağmayacak mı, kış yaşanmayacak mı?' sorusu akıllarda yer etti. 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun yanıtı Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. CNN Türk yayınında açıklamalarda bulunan Şen, İstanbul için kar yağışı müjdesi verdi. 

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yeni yıl yaklaşırken İstanbullular artık beyaz örtüyle kaplanmış bir kent görmek istiyor. Kurak geçen yaz ve sonbahar mevsimlerinin ardından umutlar kışa kaldı. Aralık ayının sonuna gelirken kentte yağış, beklentinin altında kaldı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu sorunun yanıtını verdi. 

Şen, '2025'te İstanbul'da kar beklenmiyor' diyerek 2026 Ocak ayına işaret etti.

Meteoroloji uzmanı, yeni yılda İstanbul'da kar yağışının olacağını ifade ederek şunları söyledi:

'Kar yağışları Anadolu’da başladı. Anadolu’da, Karadeniz’in iç kesimlerinde, Bolu’da kar yağışı var. Erzurum, Sivas, Hakkari civarlarında kar yağacak. Karadeniz bölgesinde yağış var. Diğer bölgelerde kar yok. 

2025’te İstanbul’da kar yok. 2026’ya başlar başlamaz İstanbul’da kar olacak. Çok büyük ihtimalle Ocak ayında İstanbul’da kar olacak.'

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den susuzluk uyarısı.

Ülkede 2025'te yeterli yağışın olmadığına dikkat çeken Orhan Şen, susuzlukla ilgili konuştu. Kentlerde durumun vahim olduğunun altını çizen Şen, Yağışa baktığımız zaman yağış yağıyor ama çok fazla yağış yok. Ortalamanın altında bir yağış var. İSKİ’nin barajlarına baktığımızda yüzde 17.95 oranında. Bir türlü yükselmiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa susuzluk çekiyor. Özellikle İzmir’in durumu oldukça kötü. Buralara acilen yağmur lazım' diye konuştu.

