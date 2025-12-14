onedio
Yılbaşında Kar Yağışı Var mı? Yılbaşı İçin Bölge Bölge Hava Durumu 2026

Yılbaşında Kar Yağışı Var mı? Yılbaşı İçin Bölge Bölge Hava Durumu 2026

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 15:21

Yılbaşı gecesi Türkiye’nin havası bölgeler arasında farklılık gösterecek. Batı ve güney şehirlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak, İstanbul, İzmir ve Antalya’da parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu ise karla kaplı bir manzarayla yeni yıla girmeye hazırlanıyor; Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresinde yılbaşı gecesi kar yağışı etkili olacak. İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise hafif kar ve karla karışık yağmur geçişleri görülebilir.

Yılbaşında Kar Yağacak mı?

Yeni yıla girerken Türkiye’nin havası bölgeler arasında büyük fark gösterecek. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi batı ve güney illerinde yılbaşı gecesi sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu bir hava etkili olacak. Doğu Anadolu ise karla kaplı bir manzarayla 2026’ya merhaba diyecek. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresinde kar yağışı yılbaşı gecesi boyunca sürecek. İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise hafif kar ve karla karışık yağmur geçişleri görülebilir.

Bölge Bölge Yılbaşı Hava Durumu

Batı ve Güney

  • Marmara ve Ege’de sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde.

  • İstanbul’da termometreler 6-8°C dolaylarında seyredecek.

  • Parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu hava gündüz ve gece boyunca etkili olacak.

Doğu Anadolu

İç Anadolu ve Doğu Karadeniz

  • Hafif kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

  • Ankara’da yağış beklenmiyor, ancak gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir.

Uzmanların 2026 Ocak Öngörüsü Nasıl?

Meteoroloji uzmanları, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni soğuk hava dalgasıyla batı bölgelerde de kar yağışının başlayacağını belirtiyor.

Uzmanlar Ne Öneriyor?

Yılbaşında Türkiye’de hava durumu büyük farklılık gösterecek. Batıda ılık ve yağmurlu bir gece yaşanacak, doğuda karla kaplı bir manzara karşılayacak. Yeni yıl planlarınızı yaparken bu hava farklarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacak.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
