Yılbaşında Kar Yağışı Var mı? Yılbaşı İçin Bölge Bölge Hava Durumu 2026
Yılbaşı gecesi Türkiye’nin havası bölgeler arasında farklılık gösterecek. Batı ve güney şehirlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak, İstanbul, İzmir ve Antalya’da parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu ise karla kaplı bir manzarayla yeni yıla girmeye hazırlanıyor; Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresinde yılbaşı gecesi kar yağışı etkili olacak. İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise hafif kar ve karla karışık yağmur geçişleri görülebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılbaşında Kar Yağacak mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölge Bölge Yılbaşı Hava Durumu
Uzmanların 2026 Ocak Öngörüsü Nasıl?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın