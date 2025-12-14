Yılbaşında Kar Yağışı Var mı? Yılbaşı İçin Bölge Bölge Hava Durumu 2026

Yeni yıla girerken Türkiye’nin havası bölgeler arasında büyük fark gösterecek. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi batı ve güney illerinde yılbaşı gecesi sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu bir hava etkili olacak. Doğu Anadolu ise karla kaplı bir manzarayla 2026’ya merhaba diyecek. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevresinde kar yağışı yılbaşı gecesi boyunca sürecek. İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise hafif kar ve karla karışık yağmur geçişleri görülebilir.