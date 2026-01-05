Kalp Kırıklığının Boyutunu Söylüyoruz!

Bazen sadece üzülmezsin; içinden bir şeyler sessizce dağılır. Kimi zaman güçlü görünürsün ama geceleri aklından çıkmaz, kimi zaman “geçti” dersin ama bir cümleyle yine sarsılırsın. Bu test, yaşadığın ya da içinde taşıdığın kalp kırıklığının ne kadar derin olduğunu anlamana yardımcı olmak için hazırlandı. Soruları cevaplarken kendine dürüst olman yeterli.

Hazırsan başlayalım!