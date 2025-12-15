onedio
Türklerin Akın Akın Gittiği Ülke, Emekliler İçin Dünyanın En İyi Ülkesi Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 15:32

Pek çok kişinin hayali, emekli olduğunda sakin bir Ege kasabasına yerleşmektir. Masmavi suları, yemyeşil doğası ve sakin hayatıyla gören herkesi kendine hayran bırakan Ege, milyonlarca kişinin de hayalini süslüyor haliyle. Peki emeklilik için en iyi yer neresi?

Yıllık Küresel Emeklilik Endeksi yayınlandı ve 2026 yılında emekli olmak için en iyi ülke belli oldu.

Kaynak: CNN Travel

İnsanlar artık 20 yıl daha uzun yaşıyor.

CNN Travel'da yer alan habere göre, insanlar 1950 yılına kıyasla artık 20 yıl daha uzun yaşıyor. Doğal olarak her geçen yıl emekli sayısı da artıyor. Dünya çapında birçok emekli de yeni bir hayata başlamak, farklı bir deneyim yaşamak için ülkelerini değiştirmeyi tercih ediyor. International Living , yaşam maliyeti, sağlık hizmetleri, konut, vize, iklim ve entegrasyon kolaylığı gibi kategorilerde dünyanın en iyi emekli destinasyonlarını değerlendiren yıllık Küresel Emeklilik Endeksi'ni yayınladı.

Küresel Emeklilik Endeksi'nin bu sene zirvesine yerleşen ülke, özellikle yaz aylarında binlerce Türk turisti ağırlıyor!

Yunanistan, dünyanın en iyi "emeklilik" ülkesi oldu.

International Living'in yönetici editörü Jennifer Stevens, 'Yunanistan'ın birinciliğe yükselmesi, Avrupa'nın emeklilik ortamında bir değişime işaret ediyor,' diyor. 'Yıllarca Portekiz ve İspanya başı çekiyordu, ancak son vize değişiklikleri ve artan maliyetler emeklilerin başka yerlere bakmasına neden oldu. Yunanistan artık birçok kişinin aradığı şeyi sunuyor: erişilebilir oturum izni seçenekleri ve her anlamda zengin hissettiren bir yaşam tarzıyla güzel, misafirperver ve uygun fiyatlı bir Avrupa üssü.'

Yunanistan'ın en az 250.000 euro tutarında gayrimenkul yatırımı yapmaları karşılığında oturma izni veren Altın Vize programı, Avrupa'nın en erişilebilir programlarından biri olarak gösteriliyor. Tabii sıcak iklimi, doğası, lezzetleri de cabası!

Peki listede başka hangi ülkeler var?

Panama

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Panama,  Uzun zamandır ABD'li emeklileri cezbetmeye çalışıyor! Panama'nın 'Pensionado Programı' etkileyici avantajlar sunuyor: emekliler eğlence harcamalarında yüzde 50, ulaşımda yüzde 30, uçak biletlerinde yüzde 25, sağlık faturalarında yüzde 15 indirimden yararlanabiliyor. Öte yandan CNN Travel'ın, Panama'yı 2024'te ziyaret edilecek en iyi yerlerden biri olarak seçmiş olduğunu da belirtelim.

Kosta Rika

International Living'e göre, Kosta Rika'nın topraklarının yüzde 25'i koruma altındaki yağmur ormanlarından oluşuyor ve enerjisinin yüzde 99'u yenilenebilir enerjiden sağlanıyor. Kosta Rika'nın Nicoya Yarımadası, sakinlerinin uzun ömürlülüğüyle bilinen, dünyadaki beş 'mavi bölgeden' biridir. Dolayısıyla Kosta Rika özellikle sağlıklı bir ömür sürmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Portekiz

Portekiz, endeksin sağlık hizmetleri kategorisinde Fransa'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Fakat Fransa'dan yukarıda listelenmesinin nedeni, iklim ve kalkınma/yönetişim konularında da yüksek puanlar almış olması. Portekiz, Yunanistan'daki gibi Altın Vize uygulamasını kaldırdı ancak ancak diğer yatırım vizeleri devam ediyor. International Living'e göre, ülkeye taşınmak isteyen çoğu emekli için 'standart D7 'pasif gelir' vizesi son derece ideal. Bu vize, büyük yatırımlar yerine istikrarlı bir gelir sayesinde oturum izni sağlıyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
