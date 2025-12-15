Ne Zeytinyağı Ne Balık Yağı: Tekirdağ'da Yüksek Katma Değerli Yeni Bir Yağ Üretildi
Zeytinyağı, ceviz yağı ve avokado gibi bitkisel yağlar, kalp ve damar sağlığını koruduğu için en sağlıklı yağlar olarak bilinirler. Peki bu yağların yerine geçebilecek başka bir yağ türü var mı?
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde görevli akademisyenler, tarımsal atıkları değerlendirerek yeni bir yağ üretti!
Kaynak: AA / Fırat Çakır
Tekirdağ'da akademisyenler, üzüm posasından yüksek değerli "tek hücre yağı" üretmeyi başardı.
Yeni üretilen yağ, zeytinyağı ve balık yağının yerini alabilecek potansiyele sahip!
Tek hücre yağı aynı zamanda sürdürülebilir olmasıyla dikkat çekiyor.
