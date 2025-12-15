onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ne Zeytinyağı Ne Balık Yağı: Tekirdağ'da Yüksek Katma Değerli Yeni Bir Yağ Üretildi

Ne Zeytinyağı Ne Balık Yağı: Tekirdağ'da Yüksek Katma Değerli Yeni Bir Yağ Üretildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 11:58

Zeytinyağı, ceviz yağı ve avokado gibi bitkisel yağlar, kalp ve damar sağlığını koruduğu için en sağlıklı yağlar olarak bilinirler. Peki bu yağların yerine geçebilecek başka bir yağ türü var mı?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde görevli akademisyenler, tarımsal atıkları değerlendirerek yeni bir yağ üretti! 

Kaynak: AA / Fırat Çakır

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tekirdağ'da akademisyenler, üzüm posasından yüksek değerli "tek hücre yağı" üretmeyi başardı.

Tekirdağ'da akademisyenler, üzüm posasından yüksek değerli "tek hücre yağı" üretmeyi başardı.

Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde görevli akademisyenler, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Gümüş liderliğinde 'üzüm posasından yağ elde edebilmek için' bir araya geldi. Prof. Dr. Gümüş ve ekibi, 2024'ten itibaren sürdürdükleri çalışma sonucunda Velimeşe bozasından izole edilen yerel bir maya türü kullanılarak üzüm posasından yüksek değerli 'Tek hücre yağı' üretmeyi başardı.

Türk akademisyenlerinin çalışması, uluslararası hakemli Journal of Food Measurement and Characterization ve ACS Omega adlı dergilerde yayımlandı. TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında destek alan ekip, çalışmalarıyla iklim şartları ve ekim alanları uygun olmasa bile sağlıklı yağ üretilebileceğini kanıtlamış oldu.

Yeni üretilen yağ, zeytinyağı ve balık yağının yerini alabilecek potansiyele sahip!

Yeni üretilen yağ, zeytinyağı ve balık yağının yerini alabilecek potansiyele sahip!

Prof. Dr. Gümüş, çalışmayla gıda atıklarının katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüldüğünü anlattı ve ekledi: 'Özellikle bu yağların içerisinde Omega 3, Omega 6, yağ asitleri, likopen ve beta karoten içerdiğini tespit ettik. Bu maddeler biyoaktif maddeler. Antikanserojen maddeler olduğu bilimsel çalışmalarla ispat edilmiş. Dolayısıyla fonksiyonel bir yağ elde edildi.' 

Gümüş, bozadan maya elde ederek çalışmalarını geliştirdiklerini anlattı: 'En çok kullanılan mikroorganizmalar algler ve mayalar. Biz, burada mayaları tercih ettik. Bunun sebebi bölgemizde geleneksel olarak üretilen bozalardan yerli ve endemik olarak bu mayaları biz izole ettik, tanımladık ve dolayısıyla bu mayalarla yağ üretimini gerçekleştirdik.'

Tek hücre yağı aynı zamanda sürdürülebilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Tek hücre yağı aynı zamanda sürdürülebilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Dünya nüfusundaki hızlı artış ve tarımsal üretim alanlarının daralması, sürdürülebilir kaynaklara olan ihtiyacı artıyor. Bu nedenle tarımsal atıklara yöneldiklerini belirten Gümüş, mikrobiyal yağ üretiminin hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir fırsat olduğunu aktarıyor. 

'Bir tarımsal artık olan üzüm posasını kullanarak mayalar ile tek hücre yağı ürettik.' diyen Gümüş, bu çalışmanın gıda endüstrisinde yüksek değerli alternatif yağ kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın