Türkiye'de 'Ot' Diye Atılan Bitkinin Kilosu Avrupa'da Bin Euro!

Daha önce hiç 'şerbetçi otu' diye bir bitki duydunuz mu? Bu soruya cevabınızın hayır olması oldukça muhtemel. Neden mi? Şerbetçi otu, ülkemizde yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretiliyor! Çiftçiler tarafından nisan ayında ipliklenerek yeni sezona hazırlanan bitkinin hasadı ağustos ayında yapılıyor.

Ülkemizde bu bitkiyi tanımayan insanlar 'yabani ot' diyerek atarken Avrupa'da ise şerbetçi otunun kilosu bin eurodan alıcı buluyor.