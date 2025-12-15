onedio
Türkiye'de 'Ot' Diye Atılan Bitkinin Kilosu Avrupa'da Bin Euro!

Dilara Bağcı Peker
15.12.2025 - 10:57

Daha önce hiç 'şerbetçi otu' diye bir bitki duydunuz mu? Bu soruya cevabınızın hayır olması oldukça muhtemel. Neden mi? Şerbetçi otu, ülkemizde yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretiliyor! Çiftçiler tarafından nisan ayında ipliklenerek yeni sezona hazırlanan bitkinin hasadı ağustos ayında yapılıyor.

Ülkemizde bu bitkiyi tanımayan insanlar 'yabani ot' diyerek atarken Avrupa'da ise şerbetçi otunun kilosu bin eurodan alıcı buluyor.

Şerbetçi otunun kilosu Avrupa'da bin euroya kadar çıkıyor.

Şerbetçi otu, ilk sürgünlerin bahar aylarında veriyor. Avrupa'da 'hop shoots' adı verilen bu sürgünler, dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alıyor. Özellikle Belçika, Fransa ve İngiltere’de büyük ilgi gören şerbetçi otunun bu denli pahalı olmasının nedeni ise hasat süresinin kısa olması ve sınırlı üretim yapılması. Kilosu bin euroyu bulan şerbetçi otu,  düzgün bir sıra halinde büyümez. Bu nedenle her bir otu toplamak için bitkiyi bulmanız gerekir. Çok küçük yapıda olan bu ottan bir poşet toplamak için uzun uğraşlar gerekir!

Duck and Waffle'ın baş şefi Daniel Doherty, Londra Hop Shoot festivali kapsamında sunduğu şerbetçi otunun pişirildiği zaman lahana benzeri bir hal aldığını belirtiyor. Hafif ekşimsi ve fındıksı bir tada sahip olan şerbetçi otu, çiğken de ısırgan otuna benziyor.

Şerbetçi otu, Türkiye'de yalnızca Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştiriliyor.

Çok yıllık endüstriyel bir bitki olan şerbetçi otu, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 1400 dekarlık alanda 'aroma', 'brewers gold', 'Erciyes', 'Ege' ve Pazaryeri' cinsleriyle üretiliyor. Şerbetçi otu, özel bir firmaya ait tesislerde işlendikten sonra özellikle içecek sanayinde ham madde olarak kullanılıyor.

Ürünün 'aroma' cinsinin kilogram fiyatı 2024 yılında 69, diğer cinslerinin ise 67 lira olarak belirlenmişti. 

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer veriyor;

'Yatıştırıcı özelliğinden dolayı çocukların rahat uyumasını sağlar. Yöre halkı hem çocuklarına şerbetçi otu yastıkları yapar hem de mayalama özelliğinden dolayı ekmek mayalarında kullanır. Biz de Belediye olarak farklı alternatifler üretmek adına 'şerbetçi otu kolonyası' geliştirdik. AR-GE çalışmalarımız devam ediyor.'

Peki şerbetçi otunun faydaları neler?

Peki şerbetçi otunun faydaları neler?

Şerbetçi otunun kullanımı pek yaygın olmasa da sağlık alanındaki potansiyel faydaları ile dikkat çekiyor. Şerbetçi otunun hormonlara, sindirime, cilt ve saç sağlığına iyi geldiği düşünülüyor. Farklı alanlarda faydaları bulunan şerbetçi otundaki bazı antioksidan bileşenlerin cildi serbest radikallerden koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktirebileceği belirtiyor.

